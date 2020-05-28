Очарование!: Тодоренко показала, как полуторагодичный сынишка делает йогу
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Популярная телеведущая и блогер Регина Тодоренко, которая недавно отдала свою награду "женщина года" жертве семейного насилия, развеселила сеть новой публикацией.
В Инстаграм знаменитость добавила короткое видео, в котором ее полуторагодовалый сын Майкл пытается повторить упражнения из йоги. Также малыш проявляет чисто мужской интерес к отвертке, лежащей на полу.
Йога 🧘♀️ для детей. Каждый день в 8 утра я занимаюсь, и Майкл становится свидетелем моих кобр, скорпионов, всадников, шпагатов и шавассан. Так потихоньку составляет мне компанию и тоже начал тренироваться. Уже научился делать собаку мордой вниз, иногда в таком положении передвигается по дому, - подписала видео Регина.
Йога 🧘♀️ для детей. Каждый день в 8 утра я занимаюсь , и Майкл становится свидетелем моих кобр, скорпионов, всадников, шпагатов и шавассан. Так потихоньку составляет мне компанию и тоже начал тренироваться. Уже научился делать собаку мордой вниз 😃иногда в таком положении передвигается по дому 🙈. А вообще занятия йогой очень благоприятно влияют на деток. Из моих наблюдений: малыши после практики одухотворённые и спокойные(без истерик и слез). #регинатодоренко #yoga
Фолловеры пришли в восторг от публикации и оставили комментарии:
- У меня сынуля ещё тот гимнаст 😁 у деток здорово получается , они такие смешные 😍
- Молодец 🔥🔥🔥
- Детки любят копировать родителей🐒 маленькие повторюшки😍
- Клас😍 Який малиш. Який він мілашка💖. Йога справді дуже корисна🔥
- Онлайн йога с Региной Тодоренко когда будет? 😜
- Хорошка🔥, - написали в Сети.
Ранее мы писали, что Регина Тодоренко восхитила новыми фото сына.
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типа, мы с кацапскими выблядками - адинарод! Цель, - не дать уйти из под влияния Орды.
Чтобы Украина оставалась зависимой, рабской, холуйской.
Вывод: - ХОРОШИЙ КАЦАП - МЕРТВЫЙ КАЦАП!
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