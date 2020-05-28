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Очарование!: Тодоренко показала, как полуторагодичный сынишка делает йогу

Комментариев: 6
Телеведущая добавила новое видео и умилила Сеть .

Очарование!: Тодоренко показала, как полуторагодичный сынишка делает йогу
Очарование!: Тодоренко показала, как полуторагодичный сынишка делает йогу
instagram.com/reginatodorenko

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Популярная телеведущая и блогер Регина Тодоренко, которая недавно отдала свою награду "женщина года" жертве семейного насилия, развеселила сеть новой публикацией.


В Инстаграм знаменитость добавила короткое видео, в котором ее полуторагодовалый сын Майкл пытается повторить упражнения из йоги. Также малыш проявляет чисто мужской интерес к отвертке, лежащей на полу.

Йога 🧘‍♀️ для детей. Каждый день в 8 утра я занимаюсь, и Майкл становится свидетелем моих кобр, скорпионов, всадников, шпагатов и шавассан. Так потихоньку составляет мне компанию и тоже начал тренироваться. Уже научился делать собаку мордой вниз, иногда в таком положении передвигается по дому, - подписала видео Регина.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Йога 🧘‍♀️ для детей. Каждый день в 8 утра я занимаюсь , и Майкл становится свидетелем моих кобр, скорпионов, всадников, шпагатов и шавассан. Так потихоньку составляет мне компанию и тоже начал тренироваться. Уже научился делать собаку мордой вниз 😃иногда в таком положении передвигается по дому 🙈. А вообще занятия йогой очень благоприятно влияют на деток. Из моих наблюдений: малыши после практики одухотворённые и спокойные(без истерик и слез). #регинатодоренко #yoga

Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko)

Фолловеры пришли в восторг от публикации и оставили комментарии:

  • У меня сынуля ещё тот гимнаст 😁 у деток здорово получается , они такие смешные 😍
  • Молодец 🔥🔥🔥
  • Детки любят копировать родителей🐒 маленькие повторюшки😍
  • Клас😍 Який малиш. Який він мілашка💖. Йога справді дуже корисна🔥
  • Онлайн йога с Региной Тодоренко когда будет? 😜
  • Хорошка🔥, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Регина Тодоренко восхитила новыми фото сына. 

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Теги: Регина Тодоренко, дети звезд, йога
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Источник: IVONА bigmir)net

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Комментариев (6)
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гость  (аноним)  28.05.2020, 17:58
Оценка:  0
гость
САЙТ КАНАДСКОГО БЛОГЕРА, ПОДЖИГАТЕЛЯ КАЦАПСКИХ ПЕРДАКОВ:
https://www.youtube.com /channel/UCnPkjjM9Mw_lhNM3Tm6TDLA
гость  (аноним)  28.05.2020, 17:56
Оценка:  0
гость
Мастер-класс от Андрюши Полтавы, как надо посылать кацапскую падаль накуй:

https://www.youtube.com/w atch?v=yZOJkJmHgZU
гость  (аноним)  28.05.2020, 17:56
Оценка:  0
гость
Прокацапские СМИ, показывая каких холуев-приспособленцев, пытаются засрать мозги украинцам,
типа, мы с кацапскими выблядками - адинарод! Цель, - не дать уйти из под влияния Орды.
Чтобы Украина оставалась зависимой, рабской, холуйской.
Вывод: - ХОРОШИЙ КАЦАП - МЕРТВЫЙ КАЦАП!
гость  (аноним)  28.05.2020, 17:54
Оценка:  0
гость
Накуя на это кацапское говно??!
Насрать на м0ск0витскую падаль
pусский  (аноним)  28.05.2020, 17:40
Оценка:  0
pусский
Она подаёт дурной пример!
shk67    28.05.2020, 17:20
Оценка:  0
shk67
Ну зачем нам эта тупая вата?
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