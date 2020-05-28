Телеведущая добавила новое видео и умилила Сеть .

Очарование!: Тодоренко показала, как полуторагодичный сынишка делает йогу instagram.com/reginatodorenko

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Популярная телеведущая и блогер Регина Тодоренко, которая недавно отдала свою награду "женщина года" жертве семейного насилия, развеселила сеть новой публикацией.



В Инстаграм знаменитость добавила короткое видео, в котором ее полуторагодовалый сын Майкл пытается повторить упражнения из йоги. Также малыш проявляет чисто мужской интерес к отвертке, лежащей на полу.

Йога 🧘‍♀️ для детей. Каждый день в 8 утра я занимаюсь, и Майкл становится свидетелем моих кобр, скорпионов, всадников, шпагатов и шавассан. Так потихоньку составляет мне компанию и тоже начал тренироваться. Уже научился делать собаку мордой вниз, иногда в таком положении передвигается по дому, - подписала видео Регина.

Фолловеры пришли в восторг от публикации и оставили комментарии:

У меня сынуля ещё тот гимнаст 😁 у деток здорово получается , они такие смешные 😍

Молодец 🔥🔥🔥

Детки любят копировать родителей🐒 маленькие повторюшки😍

Клас😍 Який малиш. Який він мілашка💖. Йога справді дуже корисна🔥

Онлайн йога с Региной Тодоренко когда будет? 😜

Хорошка🔥, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Регина Тодоренко восхитила новыми фото сына.

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