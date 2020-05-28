Ведущая вспомнила, что чувствовала, когда узнала об аннексии родного Крыма.

Ефросинина призналась, почему не была на могиле своего отца более 5 лет instagram.com/mashaefrosinina

Известная украинская ведущая, актриса и общественный деятель Маша Ефросинина приняла участие в программе Рамины Эсхакзай “Ходят слухи“. В разговоре с журналисткой звезда рассказала, как отреагировала на новости об аннексии Крыма.

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Ефросинина, которая родом из города Керч, призналась, что в тот момент очень переживала и часто плакала. Артистка вспомнила, что тогда была на третьем месяце беременности.

“Я плакала. Я была на третьем месяце беременности. Мы отмечали Масленницу у наших друзей за городом. Я помню, что мой муж Тимур накладывает мне блины и говорит: “Это из гречневой муки..“. А я сижу и смотрю в телефоне новости, что Крым оккупирован, признан аннексированным. Я побежала тогда в туалет и почему-то рыдала. У меня было ощущение, что у меня забрали родного человека. До этого момента я так сильно плакала только на папиных похоронах“, - поделилась воспоминаниями Маша.

Также ведущая заявила, что после аннексии ни разу не была на могиле своего отца, который похоронен в Керче.

“Я не смогла поехать к папе на могилу в Керчи, друзья мне сказали: “Тебя не пустят, а еще лучше – закроют. Подумай о сыне, ты беременна“. Я не была ни разу в Крыму за период аннексии“, - рассказала Ефросинина.

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