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Вика из "НеАнгелов" рассекретила, сколько денег тратить на шопинг

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Виктория Смеюха назвала самую большую сумму, которую потратила на одежду.
Вика из "НеАнгелов" рассекретила, сколько денег тратить на шопинг
Вика из "НеАнгелов" рассекретила, сколько денег тратить на шопинг
instagram.com/vikanablack

Известная украинская певица, участница группы “НеАнгелы“ Виктория Смеюха приняла участие в программе “Слава+“, что выходит на YouTube-канале Люкс ФМ.

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Во время интервью с журналистом Славой Деминым знаменитость рассекретила, на что тратить свои гонорары. Звезда призналась, что не жалеет денег на путешествия и шопинг.

“Я позволяю себе многое. До карантина очень любила путешествовать и всегда одевалась хорошо и дорого“, - заявила артистка.

Кроме того, певица рассекретила самую большую сумму, которую потратила во время шопинга. Во время отдыха в Париже Вика потратила порядка двадцати тысяч долларов на одежду. Также звезда призналась, что мечтает построить загородный дом с бассейном.

Вика из “НеАнгелов“ рассказала о том, как рассорилась со Славой Каминской.

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Теги: Виктория Смеюха
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Источник: ivona)bigmir.net

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