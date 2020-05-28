Рэперша написала эмоциональный пост об Эминеме.

Неожиданно: Alyona Alyona призналась в любви культовому музыканту instagram.com/alyona.alyona.official

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Украинская хип-хоп- и рэп-исполнительница Alyona Alyona заявила о своей увлечённости легендарным американским рэп-исполнителем Eminem. Об этом эпатажная украинская артистка написала в Инстаграм.

В обращении Алёна выразила восхищение творчеством мирового кумира, а также заявила о возможной личной встрече с иностранным рэп-гуру, на которой планирует поблагодарить его за свое профессиональное развитие, которые принесло успех. Публикацию звезда дополнила ярким фото, на котором тянет к язык к "дорисованному" Эминему.



Эм, я никогда не видела тебя в реальной жизни. Но я обязательно увижу вас и скажу спасибо лично! ❤️🙏, - написала звезда.

Неожиданно: Alyona Alyona призналась в любви культовому музыканту instagram.com/alyona.alyona.official

Сам Eminem никак не отреагировал на такое бурное заявление.

Ранее мы писали, что Alyona Alyona и KYIVSTONER выпустили совместный клип “Рятувальний круг“.

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