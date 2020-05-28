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Неожиданно: Alyona Alyona призналась в любви культовому музыканту

Комментариев: 5
Рэперша написала эмоциональный пост об Эминеме.

Неожиданно: Alyona Alyona призналась в любви культовому музыканту
Неожиданно: Alyona Alyona призналась в любви культовому музыканту
instagram.com/alyona.alyona.official

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Украинская хип-хоп- и рэп-исполнительница Alyona Alyona заявила о своей увлечённости легендарным американским рэп-исполнителем Eminem. Об этом эпатажная украинская артистка написала в Инстаграм.

В обращении Алёна выразила восхищение творчеством мирового кумира, а также заявила о возможной личной встрече с иностранным рэп-гуру, на которой планирует поблагодарить его за свое профессиональное развитие, которые принесло успех. Публикацию звезда дополнила ярким фото, на котором тянет к язык к "дорисованному" Эминему.
 

Эм, я никогда не видела тебя в реальной жизни. Но я обязательно увижу вас и скажу спасибо лично! ❤️🙏, - написала звезда.

Неожиданно: Alyona Alyona призналась в любви культовому музыканту
Неожиданно: Alyona Alyona призналась в любви культовому музыканту
instagram.com/alyona.alyona.official

Сам Eminem никак не отреагировал на такое бурное заявление.

Ранее мы писали, что Alyona Alyona и KYIVSTONER выпустили совместный клип “Рятувальний круг“.

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Теги: Alyona Alyona, рэпер, Эминем
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Источник: IVONA)bigmir.net

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Комментариев (5)
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гость  (аноним)  29.05.2020, 09:23
Оценка:  0
гость
Человека могут заставить воспринимать себя не такой как на самом деле. Жирные всегда берут наглостью и дуростью.
гость  (аноним)  29.05.2020, 09:13
Оценка:  0
гость
Об её харю только шестимесячных поросят забивать.
астра  (аноним)  29.05.2020, 07:24
Оценка:  0
астра
У бабы крышу рвет. ""СУПЕРЗВЕЗДА". Это наш шоу биз, слов нет.
ANDREICH    28.05.2020, 16:39
Оценка:  0
ANDREICH
у жирухи дурка бере сід сала
pусский  (аноним)  28.05.2020, 16:26
Оценка:  +3
pусский
Он обдрищется с перепугу!
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