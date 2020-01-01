Леся Никитюк раскритиковала Фреймут из-за негативных высказываний о Притуле

Ведущая Леся Никитюк отреагировала на новое интервью Ольги Фреймут.

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В конце апреля украинская ведущая, писательница и издательница Ольга Фреймут дала интервью Наташе Влащенко для ее ютуб-канала Vласть vs Vлащенко. В разговоре с журналисткой телезвезда высказалась о стиле своего бывшего коллеги по шоу “Кто сверху?“ Сергее Притуле.

“Если он станет мэром Киева, тогда я буду жить в Лондоне 100 %. Я ему буду за это благодарна. Это станет причиной моего переезда. Понимаете, у него плохой вкус. Извини, Сережа. Он как-то странно одевается“, – отметила Фреймут в интервью.

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Нынешняя ведущая “Кто сверху?“ Леся Никитюк решила прокомментировать высказывание Ольги на своей странице в Инстаграм в разделе Сторис Леся.

“Какая разница, как выглядит мужик. Главное, чтобы он что-то делал. Оля, не у всех есть деньги на Chanel. Ну, честное слово! Я прозреваю с этого интервью, ребят. А сама как оделась, смотрите, не туда ручку просунула. Чуть-чуть мимо Оля. Зато Притула плохо выглядит“, – ответила Никитюк.

Ранее сообщалось, что Ольга Фреймут поделилась редким фото 2-летней дочери Евдокии.

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