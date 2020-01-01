Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Леся Никитюк раскритиковала Фреймут из-за негативных высказываний о Притуле

Комментариев: 0
Ведущая Леся Никитюк отреагировала на новое интервью Ольги Фреймут.
Леся Никитюк раскритиковала Фреймут из-за негативных высказываний о Притуле
Леся Никитюк раскритиковала Фреймут из-за негативных высказываний о Притуле
instagram.com/siriy_ua

Читай также: Сергей Притула с женой и детьми отправился в Карпаты: свежие фото

В конце апреля украинская ведущая, писательница и издательница Ольга Фреймут дала интервью Наташе Влащенко для ее ютуб-канала Vласть vs Vлащенко. В разговоре с журналисткой телезвезда высказалась о стиле своего бывшего коллеги по шоу “Кто сверху?“ Сергее Притуле.

“Если он станет мэром Киева, тогда я буду жить в Лондоне 100 %. Я ему буду за это благодарна. Это станет причиной моего переезда. Понимаете, у него плохой вкус. Извини, Сережа. Он как-то странно одевается“, – отметила Фреймут в интервью.

Читай также: Леся Никитюк похвасталась результатами голодания: фото

Нынешняя ведущая “Кто сверху?“ Леся Никитюк решила прокомментировать высказывание Ольги на своей странице в Инстаграм в разделе Сторис Леся.

“Какая разница, как выглядит мужик. Главное, чтобы он что-то делал. Оля, не у всех есть деньги на Chanel. Ну, честное слово! Я прозреваю с этого интервью, ребят. А сама как оделась, смотрите, не туда ручку просунула. Чуть-чуть мимо Оля. Зато Притула плохо выглядит“, – ответила Никитюк. 

Ранее сообщалось, что Ольга Фреймут поделилась редким фото 2-летней дочери Евдокии.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. 

Поделись:
Теги: Леся Никитюк, Ольга Фреймут, Сергей Притула
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь