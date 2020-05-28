MamaRika запостила пикантные фото с мужем и обратилась к хейтерам
Украинская певица, участница “Фабрики звезд“ и звезда юмористического проекта “Однажды в Одессы“ MamaRika продолжает делиться с подписчиками откровенными кадрами со своим мужем, капитаном команды КВН “Одесские Мансы“ Сергеем Середой.
Читай также: MamaRika запостила видео с роскошной свадьбы в Таиланде
Так, на днях на своей странице в Инстаграм 31-летняя артистка разместила два пикантных фото, где она и ее возлюбленный обнимаются под душем в нижнем белье. В описании к снимкам звезда обратилась к хейтерам, предложив проголосовать за самое аморальное фото.
Продовжуємо чистку підписників😈 Давайте, пишіть, які “вульгарні фото“, і “фуфуфу“, і “мали б совість“.Пропоную всій вічно недовольній нечисті проголосувати за найбільш аморальну знимку - 1 чи 2?🙀“, - написала MamaRika.
Поклонники звезды пришли в восторг от новой публикации и посоветовали ей не обращать внимания на хейт.
- Та чо ти кіпішуєш, все класно 😹😻😻🌞
- Як на мене, дуже класні фотки 🔥🔥🖤
- Як гарно та романтично 😍😍
- Фу - это когда со всеми подряд, а если с мужем то только +. Огонь в отношениях это важно!
- Всё просто шикарно 😻🔥
- Ааа....Ви просто бомба....лав лав😘😘😘😘
- Мамаріка,не звертайте увагу на цей хейт!🖤Ви на всіх прекрасна❤️
Напомним, ранее MamaRika объяснила, почему при росписи не взяла фамилию мужа.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил