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MamaRika запостила пикантные фото с мужем и обратилась к хейтерам

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Певица показала снимки, где она и ее супруг позируют в душе.
MamaRika запостила пикантные фото с мужем и обратилась к хейтерам
MamaRika запостила пикантные фото с мужем и обратилась к хейтерам
instagram.com/mamarika_official

Украинская певица, участница “Фабрики звезд“ и звезда юмористического проекта “Однажды в Одессы“ MamaRika продолжает делиться с подписчиками откровенными кадрами со своим мужем, капитаном команды КВН “Одесские Мансы“ Сергеем Середой.

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Так, на днях на своей странице в Инстаграм 31-летняя артистка разместила два пикантных фото, где она и ее возлюбленный обнимаются под душем в нижнем белье. В описании к снимкам звезда обратилась к хейтерам, предложив проголосовать за самое аморальное фото.

Продовжуємо чистку підписників😈 Давайте, пишіть, які “вульгарні фото“, і “фуфуфу“, і “мали б совість“.Пропоную всій вічно недовольній нечисті проголосувати за найбільш аморальну знимку - 1 чи 2?🙀“, - написала  MamaRika.

MamaRika запостила пикантные фото с мужем
MamaRika запостила пикантные фото с мужем
Скриншот

MamaRika запостила пикантные фото с мужем
MamaRika запостила пикантные фото с мужем
Скриншот

Поклонники звезды пришли в восторг от новой публикации и посоветовали ей не обращать внимания на хейт.

  • Та чо ти кіпішуєш, все класно 😹😻😻🌞
  • Як на мене, дуже класні фотки 🔥🔥🖤
  • Як гарно та романтично 😍😍
  • Фу - это когда со всеми подряд, а если с мужем то только +. Огонь в отношениях это важно!
  • Всё просто шикарно 😻🔥
  • Ааа....Ви просто бомба....лав лав😘😘😘😘
  • Мамаріка,не звертайте увагу на цей хейт!🖤Ви на всіх прекрасна❤️

Напомним, ранее MamaRika объяснила, почему при росписи не взяла фамилию мужа.

 

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Теги: MamaRika
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Источник: Ivona bigmir)net

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GreenPeace!    28.05.2020, 14:47
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