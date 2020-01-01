Солистка Onuka Ната Жижченко трогательно поздравила мужа с днем рождения

28 мая Евгению Филатову исполняется 37 лет.

В четверг, 28 мая, известный украинский саундпродюсер, лидер проекта The Maneken Евгений Филатов отмечает день рождения. Музыканту исполняется 37 лет.

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По случаю праздника его супруга, солистка группы Onuka Ната Жижченко опубликовала трогательную публикацию в Инстаграм. Артистка разместила снимок именинника, где он позирует в сером костюме и яркой рубашке.

“Час танцює, коли ти поруч. Мені складно уявити навіть хвилину без тебе. Думаю, попереду ще багато випробувань: творчих, родинних, побутових. Та впевненість у тому, що з тобою мені під силу все, не лишає ні на мить. З твоїм Днем народження, Женя“, - подписала кадр Onuka.

Ната Жижченко трогательно поздравила мужа с днем рождения Скриншот

Отметим, что за несколько недель до дня рождения Филатова Ната Жижченко преподнесла ему очень крутой подарок. Исполнительница родила мужу сына Александра.

Напомним, ранее ONUKA ошеломила Сеть эмоциональным постом.

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