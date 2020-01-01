"Лучший друг и наставник": Анна Ризатдинова показала маму в молодости

Финалистка "Танцев со звездами 2019" поделилась редким кадром из семейного архива.

Известная украинская спортсменка, бронзовая призерка Олимпийских игр 2016 и финалистка “Танцев со звездами 2019“ Анна Ризатдинова поделилась снимком своей мамы, тренера по художественной гимнастике Оксаны Ризатдиновой.

Читай также: Как похудеть на кило за утро – лайфхак Анны Ризатдиновой

На своей странице в Инстаграм 26-летняя знаменитость опубликовала черно-белое фото, которое было сделано около 30 лет назад. На архивном кадре мама Ризатдиновой занимается со своей ученицей Антониной Бойко.

“Моя мама ❤️ Лучший тренер, лучший друг и наставник! P.s. Меня ещё даже в проекте не было 😊“, - подписала снимок Ризатдинова.

Анна Ризатдинова показала маму в молодости Скриншот

Читай также: Анна Ризатдинова села на шпагат прямо в супермаркете - видео

Отметим, что Анна начала заниматься гимнастикой в 5 лет в родном Симферополе под руководством мамы. Другим тренером медалистки Олимпиады была Вероника Беляева. Позже Анна перебралась в Киев и тренировалась в “Школе Дерюгиных“.

Напомним, ранее Ризатдинова вынесла мусор в стильном наряде и впечатлила Сеть.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.​