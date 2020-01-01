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"Лучший друг и наставник": Анна Ризатдинова показала маму в молодости

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Финалистка "Танцев со звездами 2019" поделилась редким кадром из семейного архива.
"Лучший друг и наставник": Анна Ризатдинова показала маму в молодости
"Лучший друг и наставник": Анна Ризатдинова показала маму в молодости
instagram.com/anna_rizatdinova

Известная украинская спортсменка, бронзовая призерка Олимпийских игр 2016 и финалистка “Танцев со звездами 2019“ Анна Ризатдинова поделилась снимком своей мамы, тренера по художественной гимнастике Оксаны Ризатдиновой.

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На своей странице в Инстаграм 26-летняя знаменитость опубликовала черно-белое фото, которое было сделано около 30 лет назад. На архивном кадре мама Ризатдиновой занимается со своей ученицей Антониной Бойко. 

“Моя мама ❤️ Лучший тренер, лучший друг и наставник! P.s. Меня ещё даже в проекте не было 😊“, - подписала снимок Ризатдинова.

Анна Ризатдинова показала маму в молодости
Анна Ризатдинова показала маму в молодости
Скриншот

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Отметим, что Анна начала заниматься гимнастикой в 5 лет в родном Симферополе под руководством мамы. Другим тренером медалистки Олимпиады была Вероника Беляева. Позже Анна перебралась в Киев и тренировалась в “Школе Дерюгиных“.

Напомним, ранее Ризатдинова вынесла мусор в стильном наряде и впечатлила Сеть.

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Теги: Анна Ризатдинова
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Источник: Ivona bigmir)net

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