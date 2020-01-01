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Миллиардерша Кайли Дженнер показала стильный look на новом фото

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Знаменитость снялась в салатовом пальто на фоне зеленой растительности .

Миллиардерша Кайли Дженнер показала стильный look на новом фото
Миллиардерша Кайли Дженнер показала стильный look на новом фото
instagram.com/kyliejenner

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Самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер показала свежие фото с подросшей дочерью 2-летней Сторми. Снимок с девочкой знаменитость добавила в Инстаграм.

В кадре Кайли позирует на фоне зеленого поля, она одета в стильное летнее пальто травянисто-салатового цвета, под которым виднеется светлое мини-платье. 

Волосы знаменитости собраны в высокий хвост.

Малышку Сторми звездная мама держит на руках. На фото подросшая девочка похожа одновременно и на Кайли, и на своего отца, экс-возлюбленного Дженнер - рэпера Трэвиса Скотта.

Моя навсегда, - оставила трогательную подпись Кайли. 

Миллиардерша Кайли Дженнер показала стильный look на новом фото
Миллиардерша Кайли Дженнер показала стильный look на новом фото
instagram.com/kyliejenner

Фолловеры рассыпались в комплиментах и назвали маму с дочерью “идеальными красотками“.

За несколько часов фото набрало более 8 млн. лайков.

Чуть раньше сексапильная Кайли показала еще одно яркое фото, на котором позирует в полупрозрачной одежде и с необычной высокой прической.

Миллиардерша Кайли Дженнер показала стильный look на новом фото
Миллиардерша Кайли Дженнер показала стильный look на новом фото
instagram.com/kyliejenner

Ранее мы писали, что Кайли Дженнер показала лицо без макияжа. 

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Теги: Кайли Дженнер, дети звезд, Трэвис Скотт
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Источник: IVONA)bigmir.net

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