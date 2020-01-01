Певица Руслана показала, как отметила день рождения
В воскресенье, 24 мая, известная украинская певица, победительница “Евровидения 2004“ Руслана отметила день рождения. Артистке исполнилось 47 лет.
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А спустя несколько дней исполнительница решила поделиться с подписчиками снимками с празднования. Так, 27 мая на странице Русланы в Инстаграм появилась подборка кадров, где она запечатлена в компании друзей и близких.
На фотографиям Руслана предстала в откровенном платье-кольчуге. Именинница держала в руках праздничный торт и задувала свечи. В описании к фото артистка призналась, что чувствует себя счастливой.
“Я щаслива людина. У мене прекрасні батьки і сім'я. У мене прекрасна земля. Я люблю свою країну. У мене найкращі друзі!“, - написала Руслана.
Напомним, ранее Руслана показала в Сети редкие фото с мужем Александром.
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