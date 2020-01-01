Победительница "Евровидения" поделилась снимками с празднования дня рождения.

В воскресенье, 24 мая, известная украинская певица, победительница “Евровидения 2004“ Руслана отметила день рождения. Артистке исполнилось 47 лет.

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А спустя несколько дней исполнительница решила поделиться с подписчиками снимками с празднования. Так, 27 мая на странице Русланы в Инстаграм появилась подборка кадров, где она запечатлена в компании друзей и близких.

На фотографиям Руслана предстала в откровенном платье-кольчуге. Именинница держала в руках праздничный торт и задувала свечи. В описании к фото артистка призналась, что чувствует себя счастливой.

“Я щаслива людина. У мене прекрасні батьки і сім'я. У мене прекрасна земля. Я люблю свою країну. У мене найкращі друзі!“, - написала Руслана.

Певица Руслана показала, как отметила день рождения Скриншот

Певица Руслана показала, как отметила день рождения Скриншот

Певица Руслана показала, как отметила день рождения Скриншот

Певица Руслана показала, как отметила день рождения Скриншот

Певица Руслана показала, как отметила день рождения Скриншот

Напомним, ранее Руслана показала в Сети редкие фото с мужем Александром.

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