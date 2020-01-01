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Деми Роуз в мини-бикини показала, что набрала пару килограмм "в нужных местах"

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Британская модель похвасталась аппетитными формами .

Деми Роуз в мини-бикини показала, что набрала пару килограмм
Деми Роуз в мини-бикини показала, что набрала пару килограмм "в нужных местах"
instagram.com/kamenskux

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Британская модель Деми Роуз засветила пышные формы в откровенном купальнике. В Инстаграм знаменитость добавила фото, сделанное на тропическом острове. Деми позирует в эффектном мини-бикини ярко-красного цвета, с розами в руках. В описании девушка отметила, что мечтает об открытии границ и новом путешествии.

Мечтаю о том, когда уже полетит первый самолет 🌹, - написала Деми.

Деми Роуз в мини-бикини показала, что набрала пару килограмм
Деми Роуз в мини-бикини показала, что набрала пару килограмм "в нужных местах"
instagram.com/kamenskux

Поклонники Роуз прокомментировали фото, отметив, что звезда набрала пару килограмм в “своих любимых местах“ и подчеркнули, что выглядит модель сногсшибательно:

Ты действительно набираешь вес в нужных местах, - написали в Сети.


К слову, на официальном сайте модели появились футболки с новыми принтами. Для любителей погорячее есть футболки обнаженной Деми Роуз в стиле «Анимэ».

Ранее мы писали, что Деми Роуз показала, как выглядит ее фигура без фотошопа. 

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Теги: Деми Роуз, фигура, бикини
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Источник: IVONA)bigmir.net

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