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"Меня нельзя назвать идеальной мамой": Алла Костромичева — о воспитании сына

Комментариев: 1
Супермодель рассказала, как занимается обучением четырехлетнего Сальваторе.
«Меня нельзя назвать идеальной мамой»: Алла Костромичева — о воспитании сына
«Меня нельзя назвать идеальной мамой»: Алла Костромичева — о воспитании сына
пресс-служба

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В проекте «Топ-модель по-украински» Новый канал показывает супермодель Аллу Костромичеву требовательной наставницей. А настолько ли она строга со своим четырехлетним сыном Сальваторе?

Мне не хватает терпения с ним заниматься и развивать весь его потенциал. Я смотрю на других мам, а те успевают и музыкой с детьми заниматься, и стишки учить, и буковки писать, — рассказала Алла в интервью Славе Демину в рамках YouTube-проекта «Слава +». — Когда же я зову сына писать буковки, и он отвечает, что не будет этого делать, я просто говорю: «Ладно, не надо, пошли что-то из конструктора построим, потому что мне тоже это нравится».

«Меня нельзя назвать идеальной мамой»: Алла Костромичева — о воспитании сына
«Меня нельзя назвать идеальной мамой»: Алла Костромичева — о воспитании сына
пресс-служба

Хотя Алле и удается совмещать успешную модельную карьеру с материнством, ей всегда хочется стать еще лучше.

Можно ли меня назвать идеальной мамой? Нет, конечно! Мне кажется, невозможно быть карьеристкой и идеальной мамой одновременно, — добавила ведущая Нового канала. — Я постоянно думаю, все ли правильно делаю как мама. У меня есть чувство ответственности за ребенка, и мне кажется, что я должна быть чуть более правильной мамой, ведь это касается в первую очередь не меня, а сына.

Ранее мы писали, что Алла Костромичева рассказала о знакомстве с мужем. 

 

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Теги: Алла Костромичева
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
shk67    28.05.2020, 11:47
Оценка:  +1
shk67
Кто эта шмара? Удачно раздвинула ноги? Молчи в тряпочку! Мозги меньше куриных, а все туда же поучать!
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