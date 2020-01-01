Ольга Куриленко в детстве: Голливудская звезда показала архивное фото
Всемирно известная голливудская актриса и модель украинского происхождения Ольга Куриленко поделилась раритетным кадром. Звезда показала, какой была в детстве.
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Так, на своей странице в Инстаграм звезда разместила работу мастера фотошопа Мелика-Саргсяна Юрика. Мужчина прославился тем, что в Сети публикует коллажи с детских и современных снимков знаменитостей. Не стала исключением и Куриленко.
На детском кадре будущая актриса запечатлена на фоне ковра в желтой блузке и с телефонной трубкой в руке. Рядом с ней расположилась взрослая Ольга в светлом платье с принтом.
“Я и меньшая я! Создал @melik_sa, спасибо!“, - подписала артистка.
Напомним, ранее голливудская звезда Ольга Куриленко призналась, как питается.
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