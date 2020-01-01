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Не узнать: Ким Кардашьян показала архивное фото с братом и сестрами

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Звезда реалити-шоу запостила черно-белый кадр из семейного архива.
Не узнать: Ким Кардашьян показала архивное фото с братом и сестрами
Не узнать: Ким Кардашьян показала архивное фото с братом и сестрами
instagram.com/kimkardashian

Звезда реалити-шоу “Семейство Кардашьян“, бизнесвумен, модель Ким Кардашьян поделилась с поклонниками раритетным снимком. Светская львица показала фото с братом и сестрами.

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Так, на своей странице в Инстаграм 39-летняя знаменитость разместила черно-белый семейный кадр,на котором она позирует в компании Кортни Кардашьян, Хлое Кардашьян, еще совсем маленьких Кендалл Дженнер и Кайли Дженнер, а Робом Кардашьян.

Пользователи Сети предположили, что фото было сделано где-то 13 лет назад на школьном выпускном единственного брата сестер Кардашьян и Дженнер.

“Семья“, - лаконично подписала кадр Ким.

Ким Кардашьян показала архивное фото с братом и сестрами
Ким Кардашьян показала архивное фото с братом и сестрами
Скриншот

Ранее Ким Кардашьян с новым цветом волос устроила пикантную фотосессию.

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Теги: Ким Кардашьян, Хлое Кардашьян, Кортни Кардашьян, Роб Кардашян, Кендалл Дженнер, Кайли Дженнер
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Источник: Ivona bigmir)net

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