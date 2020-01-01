Не узнать: Ким Кардашьян показала архивное фото с братом и сестрами
Звезда реалити-шоу “Семейство Кардашьян“, бизнесвумен, модель Ким Кардашьян поделилась с поклонниками раритетным снимком. Светская львица показала фото с братом и сестрами.
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Так, на своей странице в Инстаграм 39-летняя знаменитость разместила черно-белый семейный кадр,на котором она позирует в компании Кортни Кардашьян, Хлое Кардашьян, еще совсем маленьких Кендалл Дженнер и Кайли Дженнер, а Робом Кардашьян.
Пользователи Сети предположили, что фото было сделано где-то 13 лет назад на школьном выпускном единственного брата сестер Кардашьян и Дженнер.
“Семья“, - лаконично подписала кадр Ким.
Ранее Ким Кардашьян с новым цветом волос устроила пикантную фотосессию.
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