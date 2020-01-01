Олег Кензов – не только ведущий "Кохання на виживання", но и гроза девичьих сердец. На шоу "Кто против блондинок?" блонды оценили его сексуальность. И вот что выяснили.

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Создание гармоничной пары – процесс длительный и довольно сложный. Ведь каждый партнер видит семейное счастье по-своему. На этой неделе в шоу «Кто против блондинок?» (Новый канал) девушки рассказал о своем опыте с мужчинами певцу и ведущему «Кохання на виживання» Олегу Кензову. А еще блонды узнали о потенциальных сексуальных способностях мужчины, которые составляют основу сексуальных отношений между партнерами. На такие горячие темы с ним поговорила сексолог и блондо-бомба Ольга!



Какие подробности: сексолог оценил темперамент Олега Кензова пресс-служба

– Всю теорию будем применять на Олеге, – прокомментировала участница и начала оценивать сексуальный темперамент певца.

Оказалось, что у артиста густые брови. Такой внешний признак свидетельствует о том, что он очень темпераментный. Губы у певца – большие и пухлые. По словам сексолога, это означает, что он чувственный в отношениях.

На съемках Олегу пришлось продемонстрировать свою «дорожку от пупка». Она у него очень широкая! Собственно, такой признак «говорит» о том, что у певца сильная сексуальная конструкция!

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