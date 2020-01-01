"Хочу на море": Леся Никитюк запостила архивное фото в купальнике

Ведущая порадовала фанов откровенным кадром.

Одна из самых популярных украинских ведущих, звезда Нового канала Леся Никитюк продолжает радовать подписчиков откровенными фотографиями.

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Так, на этот раз звезда запостила архивный кадр в необычном купальнике. На своей странице в Инстаграм Никитюк опубликовала пляжный снимок, где она сидит на песке в топе с длинными рукавами и глубоким декольте.

“Не повірите, на Гідропарке сфоткали😁.... P.S. Як я хочу на море😩“, - подписала Леся.

Леся Никитюк запостила архивное фото в купальнике Скриншот

Пользователи Сети оставили множество комментариев под пикантным фото ведущей:

Дуже гарна😻😻😻😻

Ноги пригодились😂😍

Шутишь?😆😆😆гидропарк 😅😁🔥

Леся с каждым днём всё краше становится, любим тебя!

Все хотят на море

Леся ты огонь 👍❤️

Песочек хоть тепленький был? А то така гарна попа и холодный песок

Ранее Леся Никитюк засветила грудь в прозрачном наряде.

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