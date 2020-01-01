Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Хочу на море": Леся Никитюк запостила архивное фото в купальнике

Комментариев: 0
Ведущая порадовала фанов откровенным кадром.
"Хочу на море": Леся Никитюк запостила архивное фото в купальнике
"Хочу на море": Леся Никитюк запостила архивное фото в купальнике
instagram.com/lesia_nikituk

Одна из самых популярных украинских ведущих, звезда Нового канала Леся Никитюк продолжает радовать подписчиков откровенными фотографиями.

Читай также: Леся Никитюк похвасталась результатами голодания: фото

Так, на этот раз звезда запостила архивный кадр в необычном купальнике. На своей странице в Инстаграм Никитюк опубликовала пляжный снимок, где она сидит на песке в топе с длинными рукавами и глубоким декольте.

“Не повірите, на Гідропарке сфоткали😁.... P.S. Як я хочу на море😩“, - подписала Леся.

Леся Никитюк запостила архивное фото в купальнике
Леся Никитюк запостила архивное фото в купальнике
Скриншот

Пользователи Сети оставили множество комментариев под пикантным фото ведущей:

  • Дуже гарна😻😻😻😻
  • Ноги пригодились😂😍
  • Шутишь?😆😆😆гидропарк 😅😁🔥
  • Леся с каждым днём всё краше становится, любим тебя!
  • Все хотят на море
  • Леся ты огонь 👍❤️
  • Песочек хоть тепленький был? А то така гарна попа и холодный песок

Ранее Леся Никитюк засветила грудь в прозрачном наряде.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Леся Никитюк
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь