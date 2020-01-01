Украинская певица поделилась новым фото с 4-летним Даниилом.

Солистка популярной украинской рок-группы “The Hardkiss“, певица Юлия Санина поделилась с поклонниками новой семейной фотографией. Знаменитость показала подросшего сына.

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На своей странице в Инстаграм артистка запостила кадр, на котором она запечатлена с 4-летним Даниилом. На снимке звездная мама позирует в ярком спортивном костюме с манго в руках. А ее сын предстал в синей футболке.

“Тот еще “фрукт“🤪 #люблю“, - с юмором подписала Юлия.

Солистка "The Hardkiss" Юлия Санина показала подросшего сына Скриншот

Пользователи Сети отметили, что мальчик очень похож на своего отца, креативного продюсера, клипмейкера и гитариста “The Hardkiss“ Валерия Бебко.

А малыш то вылитый Валера 😍🤟🏼

Данька так вырос 😍Копия Вал🔥

Милые такие 😍 побольше бы таких фото 😉♥️

Как он на Вала похож!😍

Вылитый Вал 😍 Красавчик растет 😎

Какие зайки😍😍😍

Маленькая копия папы😻

До чего же Данька симпатичный парень😍 Грех не влюбиться в такого зайца❤️

А Данька то уже джентльмен 🔥такое душевное естественное фото ❣️такие красивые 2 фруктика в кадре) красавчики ❣️

Какая прелесть 😍😍😍 ваша семья для меня большой пример 😍обожаю вас❤

Какой же у Вас, Юля, красивый сын!)) 😍❤️ Прекрасное фото))

Який Даня вже дорослий😻 дуже гарні❤️

Ранее солистка “The Hardkiss“ призналась, делала ли пластические операции.

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