Солистка "The Hardkiss" Юлия Санина показала подросшего сына
Солистка популярной украинской рок-группы “The Hardkiss“, певица Юлия Санина поделилась с поклонниками новой семейной фотографией. Знаменитость показала подросшего сына.
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На своей странице в Инстаграм артистка запостила кадр, на котором она запечатлена с 4-летним Даниилом. На снимке звездная мама позирует в ярком спортивном костюме с манго в руках. А ее сын предстал в синей футболке.
“Тот еще “фрукт“🤪 #люблю“, - с юмором подписала Юлия.
Пользователи Сети отметили, что мальчик очень похож на своего отца, креативного продюсера, клипмейкера и гитариста “The Hardkiss“ Валерия Бебко.
- А малыш то вылитый Валера 😍🤟🏼
- Данька так вырос 😍Копия Вал🔥
- Милые такие 😍 побольше бы таких фото 😉♥️
- Как он на Вала похож!😍
- Вылитый Вал 😍 Красавчик растет 😎
- Какие зайки😍😍😍
- Маленькая копия папы😻
- До чего же Данька симпатичный парень😍 Грех не влюбиться в такого зайца❤️
- А Данька то уже джентльмен 🔥такое душевное естественное фото ❣️такие красивые 2 фруктика в кадре) красавчики ❣️
- Какая прелесть 😍😍😍 ваша семья для меня большой пример 😍обожаю вас❤
- Какой же у Вас, Юля, красивый сын!)) 😍❤️ Прекрасное фото))
- Який Даня вже дорослий😻 дуже гарні❤️
Ранее солистка “The Hardkiss“ призналась, делала ли пластические операции.
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