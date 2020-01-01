Сын Виктории и Дэвида Бекхэмов поделился редким кадром, где его мама улыбается.

Похожа на Росса из "Друзей": Дэвид Бекхэм подшутил над редкой улыбкой жены instagram.com/victoriabeckham

Младший сын дизайнера и певицы Виктории Бекхэм и ее мужа, футболиста Дэвида Бекхэма поделился редким семейным снимком. 15-летний Круз впервые показал, как улыбается его звездная мама.

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Отметим, что сама Виктория часто публикует кадры, где она позирует только с серьезным выражением лица или с легкой улыбкой, не показывая зубы. Но для Инстаграма сына звезда сделала исключение. Так, на странице Круза появился снимок, где он и Виктория предстали в белых банных халатах и улыбаются в зеркало.

“Видимо, моя мама улыбается😃❤️“, - с юмором подписал кадр Бекхэм-младший.

Дэвид Бекхэм подшутил над редкой улыбкой жены Скриншот

Позже муж Виктории, Дэвид решил прокомментировать редкое фото. Спортсмен пошутил, что у его любимой очень белые зубы, как у Росса в одном из эпизодов сериала “Друзья“.

“Настолько белые у мамы зубы @victoriabeckham?. Это Росс из “Друзей“ 😂“, - написал футболист.

Напомним, ранее Виктория Бекхэм показала детские фото в честь своего 46-летия.

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