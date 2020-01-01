Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Похожа на Росса из "Друзей": Дэвид Бекхэм подшутил над редкой улыбкой жены

Комментариев: 0
Сын Виктории и Дэвида Бекхэмов поделился редким кадром, где его мама улыбается.
Похожа на Росса из "Друзей": Дэвид Бекхэм подшутил над редкой улыбкой жены
Похожа на Росса из "Друзей": Дэвид Бекхэм подшутил над редкой улыбкой жены
instagram.com/victoriabeckham

Младший сын дизайнера и певицы Виктории Бекхэм и ее мужа, футболиста Дэвида Бекхэма поделился редким семейным снимком. 15-летний Круз впервые показал, как улыбается его звездная мама.

Читай также: Редкое фото: Виктория Бекхэм показала кадр с родителями и сестрой

Отметим, что сама Виктория часто публикует кадры, где она позирует только с серьезным выражением лица или с легкой улыбкой, не показывая зубы. Но для Инстаграма сына звезда сделала исключение. Так, на странице Круза появился снимок, где он и Виктория предстали в белых банных халатах и улыбаются в зеркало.

“Видимо, моя мама улыбается😃❤️“, - с юмором подписал кадр Бекхэм-младший.

Дэвид Бекхэм подшутил над редкой улыбкой жены
Дэвид Бекхэм подшутил над редкой улыбкой жены
Скриншот

Позже муж Виктории, Дэвид решил прокомментировать редкое фото. Спортсмен пошутил, что у его любимой очень белые зубы, как у Росса в одном из эпизодов сериала “Друзья“.

“Настолько белые у мамы зубы @victoriabeckham?. Это Росс из “Друзей“ 😂“, - написал футболист.

Напомним, ранее Виктория Бекхэм показала детские фото в честь своего 46-летия.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. ​

Поделись:
Теги: Виктория Бекхэм, Дэвид Бекхэм
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь