"Это как чихать с открытыми глазами": Александр Педан поделился деталями своей интимной жизни
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Александр Педан – ведущий реалити “Эксы“ (Новый канал) – проекта, в котором участники охотно обсуждают свои отношения и интимную жизнь. Однако на тему последнего сам Александр не говорит вообще. Единственное исключение он сделал в беседе с певицей Олей Поляковой.
– У меня никогда не было с “этим“ проблем, – признался телеведущий. – Был лишь единственный раз, когда детородный орган сказал мне “нет“. Это произошло еще до женитьбы, во времена КВН. Не понимаю, как до сих пор какая-то группа немецких ученых не доказала, что в подобной ситуации “этого“ делать нельзя.
Оказывается, на пути у Александра к интиму встал… смех.
– Я встречался с очень классной девушкой, – вспомнил ведущий реалити “Эксы“, которое показывал Новый канал. – У нее было прекрасное чувство юмора. И мы много смеялись. Так вот, оказывается, когда человек ржет, у него ничего не получится. Это как чихнуть с открытыми глазами.
История Александра Педана до слез рассмешила Оля Полякову. Она не могла удержаться, чтобы не уточнить детали.
– Конечно, я как парень начал комплексовать, – признался ведущий. – Но, к счастью, девушка была адекватной. И со временем у нас все получилось. Клянусь, это был единственный раз. Если кто-то сможет убедить меня в обратном, что можно ржать и делать «это», присылайте видео (смеется). Я обязательно посмотрю.
Ранее мы писали, что Александр Педан набил рисунок своей дочери на теле.
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