Украинской певице Ассии Ахат понадобилась срочная операция: Что случилось

Артистку срочно госпитализировали в одну из киевских клиник.

Украинская певица и скрипачка Ассия Ахат, настоящее имя которой Инесса Данилова, попала в больницу. О проблемах со здоровьем сообщила сама артистка.

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На своей странице в Инстаграм 54-летняя знаменитость опубликовала снимки из клиники и рассказала, что ей понадобилась срочная операция по удалению аппендицита. Ассия отметила, что ей очень повезло, что когда появилась боль, она находилась дома, в Киеве, и по направлению подруги-врача отправилась в клинику.

“Как обычно бывает в таких случаях,всё произошло быстро, больно, неожиданно.Слава Богу, мне повезло, всё сложилось - я была дома, в любимом городе Киеве,со мной моя любимая семья, чудесная подружка Танюшка @ta_shevchuk наша мегомультидоктор, организовали меня и доставили в прекрасную Клинику Добробут“, - написала Ахат.

Также, скрипачка поблагодарила медперсонал клиники за работу. Звезда призналась, что ночью срочно вызвали хирурга, который сделал ей лапароскопию. А в конце поста Ассия посоветовала фанам вовремя обращаться к врачам.

“Ночью срочно вызвали хирурга для этой операции (лапароскопия)Коцар Алексей Юрьевич.🙏🏻Фесенко Светлана 🙏🏻И ещё десятки медиков возле меня за эти несколько дней .♥️Спасибо всем врачам и медсёстрам клиники Добробут за ваш труд!♥️ Низкий поклон всем медикам за вашу сложнейшую работу!Дай вам Бог здоровья!♥️😍А вам,друзья,советую обращаться вовремя к врачу, несмотря на вашу терпеливость и веру в хорошее!Это не шутки.☀️“, - подытожила певица.

Украинской певице Ассии Ахат понадобилась срочная операция Скриншот

Украинской певице Ассии Ахат понадобилась срочная операция Скриншот

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