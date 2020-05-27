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Украинской певице Ассии Ахат понадобилась срочная операция: Что случилось

Комментариев: 2
Артистку срочно госпитализировали в одну из киевских клиник.
Украинской певице Ассии Ахат понадобилась срочная операция
Украинской певице Ассии Ахат понадобилась срочная операция
instagram.com/ahhattassia

Украинская певица и скрипачка Ассия Ахат, настоящее имя которой Инесса Данилова, попала в больницу. О проблемах со здоровьем сообщила сама артистка. 

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На своей странице в Инстаграм 54-летняя знаменитость опубликовала снимки из клиники и рассказала, что ей понадобилась срочная операция по удалению аппендицита. Ассия отметила, что ей очень повезло, что когда появилась боль, она находилась дома, в Киеве, и по направлению подруги-врача отправилась в клинику.

“Как обычно бывает в таких случаях,всё произошло быстро, больно, неожиданно.Слава Богу, мне повезло, всё сложилось - я была дома, в любимом городе Киеве,со мной моя любимая семья, чудесная подружка Танюшка @ta_shevchuk наша мегомультидоктор, организовали меня и доставили в прекрасную Клинику Добробут“, - написала Ахат.

Также, скрипачка поблагодарила медперсонал клиники за работу. Звезда призналась, что ночью срочно вызвали хирурга, который сделал ей лапароскопию. А в конце поста Ассия посоветовала фанам вовремя обращаться к врачам.

“Ночью срочно вызвали хирурга для этой операции (лапароскопия)Коцар Алексей Юрьевич.🙏🏻Фесенко Светлана 🙏🏻И ещё десятки медиков возле меня за эти несколько дней .♥️Спасибо всем врачам и медсёстрам клиники Добробут за ваш труд!♥️ Низкий поклон всем медикам за вашу сложнейшую работу!Дай вам Бог здоровья!♥️😍А вам,друзья,советую обращаться вовремя к врачу, несмотря на вашу терпеливость и веру в хорошее!Это не шутки.☀️“, - подытожила певица.

Украинской певице Ассии Ахат понадобилась срочная операция
Украинской певице Ассии Ахат понадобилась срочная операция
Скриншот

Украинской певице Ассии Ахат понадобилась срочная операция
Украинской певице Ассии Ахат понадобилась срочная операция
Скриншот

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Теги: Ассия Ахат
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Источник: Ivona bigmir)net

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Комментариев (2)
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крымчанин  (аноним)  27.05.2020, 11:52
Оценка:  +1
крымчанин
Аваков, Саакашвили, Джамала, Ахат, Гордон, и тд Одни коренные х()хлы!!! ха ха ха ха

ХОХЛОРАБЫ, прыгайте и говно убирайте за людьми!!!!
trgvm1    27.05.2020, 11:31
Оценка:  0
trgvm1
боже яка вона страшна ось до чого доводят пластични операции
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