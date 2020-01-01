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"Мой внешний вид - это постоянная работа": Остапчук заявил, что генетически склонен к полноте

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Ведущий признался, что без спорта может поправиться на 5 килограмм за неделю.
"Мой внешний вид - это постоянная работа": Остапчук заявил, что генетически склонен к полноте
"Мой внешний вид - это постоянная работа": Остапчук заявил, что генетически склонен к полноте
instagram.com/vova_ostapchuk

Известный украинский ведущий, актер и шоумен Владимир Остапчук признался своим поклонникам в том, что генетически склонен к полноте. Именно по этому он старается не пропускать тренировок, даже на карантине.

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Так, на своей странице в Инстаграм артист заявил, что у него есть “талант“ - без спорта набирать 5 килограмм за неделю. Также Остапчук рассказал фанам, какими видами спорта занимается, чтобы поддерживать себя в форме.

“Остапчук толстяк?! Если бы в шоу талантов спросили что я умею, то я легко показал бы как поправиться на 5 килограммов за неделю. Генетически я очень склонен к полноте. И поэтому мой внешний вид - это постоянная и кропотливая работа над собой. Бег, TRX, бокс и вело. Даже на карантине все по графику. У меня нет другого выхода - иначе снова взорвусь, как попкорн. Кстати, обожаю спорт ещё и за дух соперничества. Чемпионаты, турниры и марафоны - это очень круто“, - поделился Владимир.

Остапчук заявил, что генетически склонен к полноте
Остапчук заявил, что генетически склонен к полноте
Скриншот

Напомним, ранее Владимир Остапчук раскрыл детали развода.

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Теги: Владимир Остапчук
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Источник: Ivona bigmir)net

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