Настя Каменских покорила Сеть соблазнительным танцем - видео
Популярная украинская исполнительница Настя Каменских, которая сейчас выступает под сценическим именем NK, продолжает радовать подписчиков танцевальными роликами.
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Так, на этот раз на странице звезды в Инстаграм появилось видео, где она соблазнительно крутит бедрами под знаменитый трек Бейонсе и Шакиры “Beautiful liar“. В ролике артистка предстала в джинсах и коротком вязаном свитере белого цвета. Наряд оголил упругий пресс Каменских.
“Пробуди свою внутреннюю богиню“, - подписала NK на английском языке.
Пользователи Сети засыпали певицу комплиментами в комментариях под публикацией:
- Эх фартонуло Потапу 🙈😂😂😂
- Очень пластичная 😍😍😍👍👍👍👌👌👌🔥🔥🔥
- Какая сильно красивая😍😍😍
- Как всегда - отличный танец❤️❤️❤️ Настя такая секси😉
- Огонь, красотка 😍🔥💥
Ранее сообщалось, что Потап и Настя Каменских отпраздновали первую годовщину свадьбы.
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