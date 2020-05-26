Настя Каменских покорила Сеть соблазнительным танцем - видео

Певица поделилась роликом, где она танцует под знаменитый хит Бейонсе и Шакиры.

Популярная украинская исполнительница Настя Каменских, которая сейчас выступает под сценическим именем NK, продолжает радовать подписчиков танцевальными роликами.

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Так, на этот раз на странице звезды в Инстаграм появилось видео, где она соблазнительно крутит бедрами под знаменитый трек Бейонсе и Шакиры “Beautiful liar“. В ролике артистка предстала в джинсах и коротком вязаном свитере белого цвета. Наряд оголил упругий пресс Каменских.

“Пробуди свою внутреннюю богиню“, - подписала NK на английском языке.

Пользователи Сети засыпали певицу комплиментами в комментариях под публикацией:

Эх фартонуло Потапу 🙈😂😂😂

Очень пластичная 😍😍😍👍👍👍👌👌👌🔥🔥🔥

Какая сильно красивая😍😍😍

Как всегда - отличный танец❤️❤️❤️ Настя такая секси😉

Огонь, красотка 😍🔥💥

Ранее сообщалось, что Потап и Настя Каменских отпраздновали первую годовщину свадьбы.

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