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Настя Каменских покорила Сеть соблазнительным танцем - видео

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Певица поделилась роликом, где она танцует под знаменитый хит Бейонсе и Шакиры.
Настя Каменских покорила Сеть соблазнительным танцем - видео
Настя Каменских покорила Сеть соблазнительным танцем - видео
instagram.com/kamenskux

Популярная украинская исполнительница Настя Каменских, которая сейчас выступает под сценическим именем NK, продолжает радовать подписчиков танцевальными роликами.

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Так, на этот раз на странице звезды в Инстаграм появилось видео, где она соблазнительно крутит бедрами под знаменитый трек Бейонсе и Шакиры “Beautiful liar“. В ролике артистка предстала в джинсах и коротком вязаном свитере белого цвета. Наряд оголил упругий пресс Каменских.

“Пробуди свою внутреннюю богиню“, - подписала NK на английском языке.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Awake your inner goddess 🔥 ⠀ #nk #tiktok #dance

Допис, поширений NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Пользователи Сети засыпали певицу комплиментами в комментариях под публикацией:

  • Эх фартонуло Потапу 🙈😂😂😂
  • Очень пластичная 😍😍😍👍👍👍👌👌👌🔥🔥🔥
  • Какая сильно красивая😍😍😍
  • Как всегда - отличный танец❤️❤️❤️ Настя такая секси😉
  • Огонь, красотка 😍🔥💥

Ранее сообщалось, что Потап и Настя Каменских отпраздновали первую годовщину свадьбы.

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Теги: Настя Каменских
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Источник: ivona)bigmir.net

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