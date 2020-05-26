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"Черничные ночи": Надя Дорофеева записала трек с другом юности

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Украинская певица представила совместный трек со старым другом Grisha Vanyshkin.
"Черничные ночи": Надя Дорофеева записала трек с другом юности
"Черничные ночи": Надя Дорофеева записала трек с другом юности
instagram.com/nadyadorofeeva

Популярная украинская исполнительница, участница дуэта “Время и Стекло“ Надя Дорофеева удивила поклонников новой песней. Звезда записала совместный трек со своим давним другом, музыкантом Grisha Vanyshkin.

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На своей странице в Инстаграм артистка презентовала ролик на композицию “Черничные ночи“ и рассказала, что предшествовало созданию этой песни. Надя отметила, что недавно она наткнулась на онлайн-выступления своего друга юности Гриши. Дорофеева вспомнила, как в 17-лет вместе с парнем гуляла в родном Симферополе и слушала, как он исполняет хиты знаменитой британской группы Muse.

Певица призналась, что хотела бы, чтобы о ее талантливом друге-музыканте узнало как можно больше людей. Поэтому она решила вместе с ним записать песню.

“Недавно в ленте мне попалось онлайн-выступление @grishavanyshkin и у меня случился флешбэк – нам по 17 лет, мы в родном Симферополе, сидим возле Салгира и я слушаю, как Гриша офигенно поет Muse под гитару 💔 Познакомьтесь - это мой старый друг, талантливейший музыкант и автор. Я очень хочу, чтоб о нем узнало как можно больше людей 🙌🏻 Мы дарим вам эту песню. Надеюсь она наполнит вас теплом в эти дождливые дни ❤️“, - написала Надя.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Недавно в ленте мне попалось онлайн-выступление @grishavanyshkin и у меня случился флешбэк – нам по 17 лет, мы в родном Симферополе, сидим возле Салгира и я слушаю, как Гриша офигенно поет Muse под гитару 💔 Познакомьтесь - это мой старый друг, талантливейший музыкант и автор. Я очень хочу, чтоб о нем узнало как можно больше людей 🙌🏻 Мы дарим вам эту песню. Надеюсь она наполнит вас теплом в эти дождливые дни ❤️

Допис, поширений nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva)

Напомним, ранее Надя Дорофеева призналась, что делает ее счастливой.

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Теги: Надя Дорофеева, Grisha Vanyshkin
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Источник: Ivona bigmir)net

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