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Алла Костромичева показала, как выглядела 16 лет назад

Комментариев: 2
Модель рассказала, с чего началась ее модельная карьера.
Алла Костромичева показала, как выглядела 16 лет назад
Алла Костромичева показала, как выглядела 16 лет назад
instagram.com/alla

Всемирно известная украинская модель, ведущая шоу “Топ- модель по-украински“ и основательница модельного агенства KModels Алла Костромичева поделилась с подписчиками раритетным кадром.

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На своей странице в Инстаграм в разделе Сторис 33-летняя знаменитость сообщила фанам, что недавно нашла выпуск “Севастопольской газеты“ за январь 2004 года, где она принимала участие в фотоконкурсе. Звезда разместила конкурсный кадр в Сети.

“Когда делаю вопросы, каждый раз кто-то спрашивает, как я начинала. Я тут убирала книжные полки и я тут такое нашла. “Севастопольская газета“, 2004 год, “Мисс фото“, - рассказала в ролике модель и добавила: “Тот случай, когда ты за последние 16 лет явно похорошела“.

Алла Костромичева показала, как выглядела 16 лет назад
Алла Костромичева показала, как выглядела 16 лет назад
Скриншот

Напомним, ранее модель Алла Костромичева рассекретила, сколько зарабатывает.

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Теги: Алла Костромичева
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Источник: Ivona bigmir)net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  26.05.2020, 17:32
Оценка:  +1
гость
Ив...рэй...ка?
Септемберг    26.05.2020, 17:31
Оценка:  +1
Септемберг
В детстве голова была нормальная,а сейчас-гидроцефалия?))
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