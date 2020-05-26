Модель рассказала, с чего началась ее модельная карьера.

Алла Костромичева показала, как выглядела 16 лет назад instagram.com/alla

Всемирно известная украинская модель, ведущая шоу “Топ- модель по-украински“ и основательница модельного агенства KModels Алла Костромичева поделилась с подписчиками раритетным кадром.

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На своей странице в Инстаграм в разделе Сторис 33-летняя знаменитость сообщила фанам, что недавно нашла выпуск “Севастопольской газеты“ за январь 2004 года, где она принимала участие в фотоконкурсе. Звезда разместила конкурсный кадр в Сети.

“Когда делаю вопросы, каждый раз кто-то спрашивает, как я начинала. Я тут убирала книжные полки и я тут такое нашла. “Севастопольская газета“, 2004 год, “Мисс фото“, - рассказала в ролике модель и добавила: “Тот случай, когда ты за последние 16 лет явно похорошела“.

Алла Костромичева показала, как выглядела 16 лет назад Скриншот

Напомним, ранее модель Алла Костромичева рассекретила, сколько зарабатывает.

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