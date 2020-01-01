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Александр Пономарев поделился редким фото с дочерьми

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Украинский певец запостил кадр из семейного архива.
Александр Пономарев поделился редким фото с дочерьми
Александр Пономарев поделился редким фото с дочерьми
instagram.com/ponomaryovoleksandr

Народный артист Украины, известный певец и участник “Евровидения 2003“ Александр Пономарев поделился редкой фотографией из семейного архива. 

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На своей странице в Инстаграм артист опубликовал детский снимок своих дочерей от отношений с Аленой Мозговой - Евгении и Зои. 

“Доні знайшли, гарне фото! Всім гарного Дня!“, - подписал кадр Александр.

Александр Пономарев поделился редким фото с дочерьми
Александр Пономарев поделился редким фото с дочерьми
Скриншот

Пользователи принялись активно комментировать новую публикацию Пономарева:

  • Фото круте. Спогади на все життя. А зараз такі красуні!🌹
  • Зоя и Женя классные девчоночки. Как время быстро летит.
  • Супер. Класне фото. Тут і міні тато і міні мама ♥️
  • Маленькі тут і дуже милі
  • Маленькі красуні. ♥️♥️♥️
  • Божечку, які ж файні! Донечки - то дар Божий! Ніжність на усе життя...

Напомним, ранее Александр Пономарев поделился снимком из юности.

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Теги: Александр Пономарев
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Источник: Ivona bigmir)net

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