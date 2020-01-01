Александр Пономарев поделился редким фото с дочерьми
Украинский певец запостил кадр из семейного архива.
Народный артист Украины, известный певец и участник “Евровидения 2003“ Александр Пономарев поделился редкой фотографией из семейного архива.
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На своей странице в Инстаграм артист опубликовал детский снимок своих дочерей от отношений с Аленой Мозговой - Евгении и Зои.
“Доні знайшли, гарне фото! Всім гарного Дня!“, - подписал кадр Александр.
Пользователи принялись активно комментировать новую публикацию Пономарева:
- Фото круте. Спогади на все життя. А зараз такі красуні!🌹
- Зоя и Женя классные девчоночки. Как время быстро летит.
- Супер. Класне фото. Тут і міні тато і міні мама ♥️
- Маленькі тут і дуже милі
- Маленькі красуні. ♥️♥️♥️
- Божечку, які ж файні! Донечки - то дар Божий! Ніжність на усе життя...
Напомним, ранее Александр Пономарев поделился снимком из юности.
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