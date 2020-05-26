Жена рэпера Джигана прокомментировала самые популярные мифы о их разводе.

В конце марта жена известного рэпера Джигана, модель Оксана Самойлова сообщила, что собирается подать на развод после 10 лет брака. Позже в Сети появилось подтверждение того, что Самойлова все таки отнесла документы в суд 20 апреля.

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Но на днях Джиган опубликовал в Инстаграм семейное фото, где он позирует с женой и 3-месячным сыном Давидом. В описании к милому фото артист добавил, что “счастлив“. Пользователи Сети решили, что таким образом рэпер решил объявить о примирении с Самойловой.

Однако спустя несколько часов сама Оксана опровергла слухи о воссоединении с мужем и прокомментировала самые популярные мифы о их разводе.

“Вокруг темы нашей семьи уже просто невыносимо много абсолютно разной информации. Учитывая что я по прежнему не собираюсь давать никаких интервью, моя страница это единственный источник, где я могу поделиться правдой. Я очень много лет веду свой Инстаграм честно и с большим уважением к своим подписчикам. Когда ты столько лет ведёшь открытый блог о себе, очень сложно и как-то не честно резко начать умалчивать 50 процентов происходящего. Я уже взрослая тётя, я прекрасно понимаю что не обязана ни перед кем отчитываться, не обязана ничего объяснять и тд. Но я хочу продолжать быть честной. без подробностей и деталей. Мне не нужен хайп, кто давно на меня подписан это знают“, - заявила звезда.

Самойлова опровергла слухи о воссоединении с Джиганом Скриншот

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Оксана добавила, что сейчас действительно идет бракоразводный процесс. Однако, она все еще живет с супругом. Кроме того, о продаже дома они даже не думали.

“Вот Несколько фактов о которых постоянно говорят СМИ:

Дом мы не продаём и продавать никогда не собирались. Это кто-то просто придумал.

Сейчас действительно идёт бракоразводный процесс.

Живем мы пока вместе. Мы по прежнему любящие мама и папа для своих детей.

Я не страдаю, не мучаюсь, у меня нет депрессии. У меня всё хорошо) я не злюсь и не обижаюсь, мне просто всё равно.

Общаемся мы отлично) с этим проблем у нас за 10 лет не было и сейчас нет)

Всё остальное под очень большим вопросом“.

Самойлова опровергла слухи о воссоединении с Джиганом Скриншот

Ранее Владимир Остапчук раскрыл все детали развода.

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