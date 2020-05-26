Что не вошло в эфир финального эпизода четвертого сезона "Від пацанки до панянки" (Новый канал), смотрите в фоторепортаже.

Вальс в одиночестве и речь на полу: что осталось за кулисами бала "Від пацанки до панянки"? пресс-служба

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Подготовка к самому важному дню за последние четыре месяца была для “пацанок“ очень нервной. В экспресс-режиме они готовились к финалу “Від пацанки до панянки“ – репетировали вальс, писали речи и выбирали образы на бал.

– Я ощущала всю ответственность бала, поэтому очень волновалась, – призналась финалистка четвертого сезона реалити Настя #Мивина Иваненко. – Я не каждый день танцую вальс или произношу речи, поэтому очень нервничала, чтобы ничего не забыть. Это был мой первый в жизни выпускной.

Впрочем, нервничали все “пацанки“, особенно Женя #Батюшка Мазур – тогда еще финалистка, а сегодня победительница четвертого сезона “Від пацанки до панянки“. Некоторое время девушке пришлось самостоятельно репетировать танец, поскольку ее партнер задерживался. Но не столько это волновало Женю, сколько то, что парень не сможет при поддержке ее поднять.

– Дело в том, что партнер мне попался очень хрупкий, – призналась она накануне бала. – Поэтому больше всего я волнуюсь за поддержку.

А вот Вике #Боксерше Алехиной не давала покоя ее речь – уже одетая в праздничное платье “пацанка“ прямо на полу посреди зала вносила последние правки в свой текст. И не зря. Сказанное “пацанкой“ растрогало и бывших одноклассниц, и преподавателей Школы леди.

– Я ей поверила, – поделилась Ирина Зайцева, заместитель директора Школы леди в реалити “Від пацанки до панянки“ (Новый канал). – Чувствую, что Виктория еще удивит нас своими достижениями.

– Меня очень затронули ее слова, – призналась “пацанка“ Вика #Синяк Кошутина, которая покинула Школу леди на одиннадцатой неделе. – Я даже заплакала. Не ожидала, что у меня что-то сможет вызвать слезы. И вообще, девушек на финале было не узнать. Я не могла поверить, что вижу тех самых Юлю #Бандитку Чигринец или Вику #Боксершу Алехину, которые в первый день кричали: “Давайте бахнем“.

Как выглядели “пацанки“ накануне и во время финального бала? И какие эмоции отражались на их лицах? Смотрите в нашем фоторепортаже.



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