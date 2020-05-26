"Боятся ко мне подойти": Полина Ололо рассказала о первой встрече с детьми

Экс-жена рэпера Сереги не видела сыновей больше трех месяцев.

В феврале 2020 года бывшая жена известного рэпера Сереги (Полиграф ШарикOFF), Полина Ололо заявила, что подает на экс-мужа в суд. По словам Ололо, музыкант забрал у нее детей и не дает с ними видеться.

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А на днях знакомые Полины сообщили, что видели ее сыновей в одном из отельных комплексов под Киевом. Полина отправилась туда вместе со своей подругой-журналисткой. Экс-супруга Сереги удалось встретиться с Платоном. Однако реакция мальчика на появление матери была “удивительной и убийственной“.

“Платона реакция была для меня не то что удивительной, убийственной! Поведение ребёнка очень сильно изменилось. Дети, которые души во мне не чаяли, обнимали меня постоянно, бежали после школы ко мне навстречу - сейчас просто боятся ко мне подойти и крепко обнять, как они того хотят.

Раннее Марк и Платон всегда проживали со мной. Дети были абсолютно далеки от материального мира! У нас была крепчайшая связь, но четыре месяца сделали своё дело как это и было запланировано их отцом! Платон говорил совершенно не присущими ему фразами: “Ты не обеспеченная“ , “как мы будем зарабатывать“ - деньги, деньги, деньги плюс и другие манипуляции как, например, состояние здоровья дедушки“, - поделилась Полина.

Звездная мама добавила, что старший сын отказался выйти к ней. Марк заявил, что если сейчас встретится с ней, то никогда больше не сможет увидеть.

“Я просила младшего сына позвать старшего, Платон уехал на велосипеде, но вернулся сам. Старший сын находился в номере и со слов Платона, отказался выходить ко мне на встречу аргументируя тем, что если он выйдет, то никогда больше меня не увидит. Дети никогда не погружались в наше материальное положение, они не разбалованы, но я никогда и ни в чем не отказывала. Я воспитывала наших детей достойно, с уважением к окружающему миру, людям, к женщинам. Сейчас они очень запуганы и обработаны! Я никогда не могла подумать, что их отец способен на такое - оговорить родную мать. Это чудовищная низость! В результате этой адской разлуки наша нерушимая связь была подорвана“, - рассказала Ололо.

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Кроме того, Полина заявила, что Серега собирается скрывать от нее детей до августа. Именно в этом месяце младшему сыну исполниться 10 лет. После юбилея мальчик сможет сам выбирать с кем ему жить - с мамой или отцом.

“Как вы знаете у нас идут судовые разбирательства, первый суд назначен на 22.06. Согласно законодательству, дети с 10 лет могут сделать свой выбор в пользу одного из родителей прямо в ходе суда. До февраля дети единогласно хотели, чтобы я их забрала и это всё закончилось, они категорически не хотели жить в Харькове с отцом, они умоляли вернуть их в прежний ритм и в свою родную киевскую школу. Сейчас ситуация поменялась! Отец тянет время к августу, когда младшему сыну исполнится 10 лет. Сергей не может допустить, чтобы дети дали слабину и выбрали меня, поэтому пускает в ход разные манипуляции. Он не даёт мне даже шанса увидеть их! В день, когда я наконец-то нашла сыновей, Платон просил меня приехать снова, он сказал, что поговорит с папой и попросит, чтобы он разрешил нам видеться“, - написала экс-жена Сереги.

Полина Ололо рассказала о первой встрече с детьми Скриншот

Ранее сообщалось, что Слава Каминская стала на защиту бывшей жены рэпера Сереги.

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