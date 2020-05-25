Пикантно: Наталья Могилевская засветила грудь в платье с глубоким вырезом
Народная артистка Украины, известная певица и победительница “Танцев со звездами 2017“ Наталья Могилевская поделилась с подписчиками смелым образом.
Читай также: “Слишком жестокий бизнес“: Могилевская призналась, почему больше не хочет быть продюсером
На своей странице в Инстаграм знаменитость запостила фото, где она позировала на балконе в черном полупрозрачном платье. Внимание многих пользователей Сети привлекло глубокое декольте в наряде.
“Даже на карантине женщина всегда должна быть красоткой! Правда платье удавалось выгуливать разве что на балконе“, - подписала фото Наталья.
Поклонники Могилевской принялись активно комментировать пикантное фото звезды:
- Бомбезное фото!!!! На обложку журнала
- Ну шо сказати, шикарні, шикарні груди! Фотка супер!!
- Красотка😍
- Наверное от такого платья попадали в обморок все соседи 🔥
- Акцент на секси груди🔥🔥🔥❤️❤️❤️👍👍👍
- Восхитительна😍🔥🌈
- Шикарно
- Таки да, красивая и платье шикарное!
- Роскошная!!! 🔥🔥🔥
Напомним, ранее Наталья Могилевская выпустила новую версию хита “Відірватись від землі“.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил
ПРОКАЦАП СКИЕ СМИ ВЫСРАЛИ, ЧТО НА КАЦАПСТАНЕ СГОРЕЛ КАКОЙ-ТО УЕБ0К С ПОГОНЯЛОВОМ "КУПЕР"!
МЫ, БАНДЕРО-ФАШИСТЫ, ЖЕЛАЕМ ВСЕМ М0СК0ВИТАМ ГОРЕТЬ СИНИМ ПЛАМЕНЕМ ИЛИ СДОХНУТЬ ОТ ВИРУСА!
ВЫБЛЯДКИ ГЕНЕТИЧЕСКИЕ