Украинская певица устроила фотосессию на балконе.

Пикантно: Наталья Могилевская засветила грудь в платье с глубоким вырезом instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Народная артистка Украины, известная певица и победительница “Танцев со звездами 2017“ Наталья Могилевская поделилась с подписчиками смелым образом.

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На своей странице в Инстаграм знаменитость запостила фото, где она позировала на балконе в черном полупрозрачном платье. Внимание многих пользователей Сети привлекло глубокое декольте в наряде.

“Даже на карантине женщина всегда должна быть красоткой! Правда платье удавалось выгуливать разве что на балконе“, - подписала фото Наталья.

Наталья Могилевская засветила грудь в платье с глубоким вырезом Скриншот

Поклонники Могилевской принялись активно комментировать пикантное фото звезды:

Бомбезное фото!!!! На обложку журнала

Ну шо сказати, шикарні, шикарні груди! Фотка супер!!

Красотка😍

Наверное от такого платья попадали в обморок все соседи 🔥

Акцент на секси груди🔥🔥🔥❤️❤️❤️👍👍👍

Восхитительна😍🔥🌈

Шикарно

Таки да, красивая и платье шикарное!

Роскошная!!! 🔥🔥🔥

Напомним, ранее Наталья Могилевская выпустила новую версию хита “Відірватись від землі“.

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