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Пикантно: Наталья Могилевская засветила грудь в платье с глубоким вырезом

Комментариев: 2
Украинская певица устроила фотосессию на балконе.
Пикантно: Наталья Могилевская засветила грудь в платье с глубоким вырезом
Пикантно: Наталья Могилевская засветила грудь в платье с глубоким вырезом
instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Народная артистка Украины, известная певица и победительница “Танцев со звездами 2017“ Наталья Могилевская поделилась с подписчиками смелым образом.

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На своей странице в Инстаграм знаменитость запостила фото, где она позировала на балконе в черном полупрозрачном платье. Внимание многих пользователей Сети привлекло глубокое декольте в наряде. 

“Даже на карантине женщина всегда должна быть красоткой! Правда платье удавалось выгуливать разве что на балконе“, - подписала фото Наталья.

Наталья Могилевская засветила грудь в платье с глубоким вырезом
Наталья Могилевская засветила грудь в платье с глубоким вырезом
Скриншот

Поклонники Могилевской принялись активно комментировать пикантное фото звезды:

  • Бомбезное фото!!!! На обложку журнала
  • Ну шо сказати, шикарні, шикарні груди! Фотка супер!!
  • Красотка😍
  • Наверное от такого платья попадали в обморок все соседи 🔥
  • Акцент на секси груди🔥🔥🔥❤️❤️❤️👍👍👍
  • Восхитительна😍🔥🌈
  • Шикарно
  • Таки да, красивая и платье шикарное!
  • Роскошная!!! 🔥🔥🔥

Напомним, ранее Наталья Могилевская выпустила новую версию хита “Відірватись від землі“.

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Теги: Наталья Могилевская
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Источник: Ivona bigmir)net

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Комментариев (2)
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GreenPeace!    25.05.2020, 17:16
Оценка:  0
GreenPeace!
Я к ней хорошо отношусь,но не понимаю когда женщина за 40 молодится.Можно же быть просто леди.От голых сисек,которые она всем покажет...ничего не изменится
гость  (аноним)  25.05.2020, 16:14
Оценка:  -1
гость
ГЫ-ГЫ-ГЫ-ГЫ-ГЫ-Ы-Ы-Ы!!!

ПРОКАЦАП СКИЕ СМИ ВЫСРАЛИ, ЧТО НА КАЦАПСТАНЕ СГОРЕЛ КАКОЙ-ТО УЕБ0К С ПОГОНЯЛОВОМ "КУПЕР"!
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