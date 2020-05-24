"29 лет вместе": Сумская поделилась секретами брака с Борисюком

Известные украинские актеры, ведущие и звездные супруги Ольга Сумская и Виталий Борисюк отмечают 29-тую годовщину отношений. Об этом радостном событии рассказала Сумская на своей странице в Инстаграм.

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Артистка опубликовала отрывок из сюжета для “ТСН. Тиждень“ на 1+1. А в описании к ролику телезвезда рассказала, когда между ней и нынешнем мужем возникли чувства. По словам Ольги, у них завязался роман в девяностые годы во время репетиций бродвейского мюзикла “Кандид“.

Кроме того, Сумская призналась, что ей все еще нравится чувство юмора мужа, его голос и взгляд. Актриса отметила, что спустя 29 лет между ней и Виталией сохранилась “химия“.

“29 років разом з Віталієм Борисюком 🤩 Травень - наш місяць❤️❤️! Все відбулося в далеких 90-тих, а поєднав нас Вольтер і Бернстайн під час репетицій бродвейськооо мюзиклу “Кандід“, який був вперше поставлений на сцені театру ім. Л. Українки, де ми починали свою творчу діяльність🎤🎼🎻🎭!Як зберегти стосунки?У кожного свої секрети... Мені здається, має бути відчуття, що ви наче не 29 років разом, а тільки вчора познайомились..Ну це в ідеалі...Ми з Віталієм Борисюком далеко не ідеальні, але мені і досі подобається його почуття гумору, тембр голосу, вогняний погляд.. Певна хімія збереглась і по сей день і це найголовніше!🍎“, - поделилась Сумская.