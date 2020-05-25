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"Муж не умеет делать красивые фото": Именинница Ефросинина запостила праздничные кадры

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25 мая ведущей Маши Ефросининой исполняется 41 год.
"Муж не умеет делать красивые фото": Именинница Ефросинина запостила праздничные кадры
"Муж не умеет делать красивые фото": Именинница Ефросинина запостила праздничные кадры

В понедельник, 25 мая, известная украинская ведущая и актриса Маша Ефросинина отмечает день рождения. Знаменитости исполняется 41 год. 

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На своей странице в Инстаграм именинница решила опубликовать первые снимки с празднования. Однако, как выяснилось, муж артистки совершенно “не умеет делать красивые фото“. Так, в аккаунте звезды можно увидеть кадры, где она запечатлена в пижаме с воздушными шариками и букетом красных роз. На многих фото Маша позировала с закрытыми глазами.

“Прелесть возраста в том, что многие вещи, раздражавшие тебя на протяжении жизни, вдруг становятся невинными недоразумениями... Вот мой муж как не умел делать красивые фото, так и не умеет 🙄 Неправда ли это таааак мило? 😤“, - поделилась Ефросинина.

Именинница Ефросинина запостила праздничные кадры
Именинница Ефросинина запостила праздничные кадры
Скриншот

Именинница Ефросинина запостила праздничные кадры
Именинница Ефросинина запостила праздничные кадры
Скриншот

Именинница Ефросинина запостила праздничные кадры
Именинница Ефросинина запостила праздничные кадры
Скриншот

Именинница Ефросинина запостила праздничные кадры
Именинница Ефросинина запостила праздничные кадры
Скриншот

Пользователи Сети и звезды шоу-бизнеса засыпали именинницу поздравлениями с днем рождения:

  • “Машунь! С Твоим Днем!!😘“, - написал Александр Педан.
  • “С Днем Рождения, Машенька!❤️“, - поздравила Юлия Санина.
  • “Маруся!!будь щасливою!!!“, - добавил комментарий Юрий Горбунов.
  • “С Днём Рождения, Маша! Главное Детей красивых сделал)“, - написал Андрей Бедняков.

Напомним, ранее Ефросинина удивила фактами о жизни с мужем.

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Источник: Ivona bigmir)net

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гость  (аноним)  25.05.2020, 16:20
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