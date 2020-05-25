"Муж не умеет делать красивые фото": Именинница Ефросинина запостила праздничные кадры

25 мая ведущей Маши Ефросининой исполняется 41 год.

В понедельник, 25 мая, известная украинская ведущая и актриса Маша Ефросинина отмечает день рождения. Знаменитости исполняется 41 год.

Читай также: День рождения Маши Ефросининой: Стильные образы украинской ведущей

На своей странице в Инстаграм именинница решила опубликовать первые снимки с празднования. Однако, как выяснилось, муж артистки совершенно “не умеет делать красивые фото“. Так, в аккаунте звезды можно увидеть кадры, где она запечатлена в пижаме с воздушными шариками и букетом красных роз. На многих фото Маша позировала с закрытыми глазами.

“Прелесть возраста в том, что многие вещи, раздражавшие тебя на протяжении жизни, вдруг становятся невинными недоразумениями... Вот мой муж как не умел делать красивые фото, так и не умеет 🙄 Неправда ли это таааак мило? 😤“, - поделилась Ефросинина.

Именинница Ефросинина запостила праздничные кадры Скриншот

Именинница Ефросинина запостила праздничные кадры Скриншот

Именинница Ефросинина запостила праздничные кадры Скриншот

Именинница Ефросинина запостила праздничные кадры Скриншот

Пользователи Сети и звезды шоу-бизнеса засыпали именинницу поздравлениями с днем рождения:

“Машунь! С Твоим Днем!!😘“, - написал Александр Педан.

“С Днем Рождения, Машенька!❤️“, - поздравила Юлия Санина.

“Маруся!!будь щасливою!!!“, - добавил комментарий Юрий Горбунов.

“С Днём Рождения, Маша! Главное Детей красивых сделал)“, - написал Андрей Бедняков.

Напомним, ранее Ефросинина удивила фактами о жизни с мужем.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.