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Антонина Паперная впервые запостила кадр с новорожденным сыном

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Дочь Ольги Сумской показала снимки с семейной прогулки.
Антонина Паперная впервые запостила кадр с новорожденным сыном
Антонина Паперная впервые запостила кадр с новорожденным сыном
instagram.com/tonya_papernaya

Месяц назад, 22 апреля, старшая дочь известной украинской актрисы и ведущей Ольги Сумской, актриса Антонина Паперная во второй раз стала мамой.

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У 29-летней артистки и ее супруга, российского актера Владимира Яглыча родился сын. Новоиспеченные родители скрывают малыша от общественности. Кроме того, звездная бабушка Сумская призналась, что внуку пока что не придумали имя.

На днях Антонина решила опубликовать первое фото с сыном. На своей странице в Инстаграм она поделилась двумя кадрами с семейной прогулки. На первом кадре Яглыч играет с дочерью Евой, которой в июле исполнится два года. А на втором фото Паперная запечатлена с с детской коляской.

Антонина Паперная впервые запостила кадр с новорожденным сыном
Антонина Паперная впервые запостила кадр с новорожденным сыном
Скриншот

Антонина Паперная показала семейную прогулку
Антонина Паперная показала семейную прогулку
Скриншот

Напомним, ранее Ольга Сумская очаровала Сеть фотосессией с дочерьми.

 

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Теги: Ольга Сумская, Антонина Паперная
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Источник: Ivona bigmir)net

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