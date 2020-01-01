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Редкое фото: Эрика Герцег показала родителей

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Солистка "ВИА Гры" запостила семейный кадр.
Редкое фото: Эрика Герцег показала родителей
Редкое фото: Эрика Герцег показала родителей
instagram.com/erikaherceg

Украинская певица, модель, участница популярной группы “ВИА Гра“ Эрика Герцег поделилась с поклонниками семейной фотографией. Звезда показала своих родителей.

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Редкий кадр артистка обнародовала в Инстаграм по случаю дня рождении мамы. Родственницы Герцег исполнилось 50 лет. На снимке Эрика обнимает маму-именинницу, которая держит праздничный торт. А рядом позирует отец исполнительницы.

“Мамочка моя❤️ С Днём Рождения!❤️ Люблю вас, мои прекрасные, всегда рядом ❤️ #50лет #юбилей #семья“, - подписала кадр певица.

Эрика Герцег показала родителей
Эрика Герцег показала родителей
Скриншот

Ранее Эрика Герцег засветила стройную талию в купальнике.

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Теги: Эрика Герцег, ВИА Гра
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Источник: ivona)bigmir.net

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