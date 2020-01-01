Полина Ололо рассказала, почему дети бояться к ней возвращаться.

"Зачем ты нас нашла?": Экс-жена рэпера Сереги встретилась с одним из сыновей instagram.com/polina_lola

В феврале 2020 года бывшая жена известного рэпера Сереги (Полиграф ШарикOFF), Полина Ололо заявила, что подает на экс-мужа в суд. По словам Ололо, артист забрал у нее детей и препятствует их общению с матерью.

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Позже она публично рассказала о зависимости Сереги и о том, что он планировал незаконно вывезти за границу сыновей - Платона и Марка. А на днях в комментарии ТСН Полина призналась, что смогла увидеться с одним из сыновей.

Знакомые сообщили Ололо, что видели мальчиков в отельном комплексе под Киевом. Полина отправилась туда вместе со своей подругой-журналисткой. Экс-супруга Сереги встретилась с сыном Платоном. Женщина отметила, что мальчик боялся, что их вместе увидит папа. Платон заявил, что соскучился по маме, однако ехать вместе с ней отказался.

“Мне сложно, честно. Зачем ты нас нашла? Сейчас папа увидит“, - сказал сын Полины и Сереги.

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По словам Платона, Сергей сказал сыновьям, что их мать всем обеспеченная, а вот им придется зарабатывать на жизнь.

“Ну папа сказал, что ты обеспечена. А как мы будем деньги зарабатывать?“ спросил мальчик.

“Я буду зарабатывать, поэтому ничего не надо будет зарабатывать. У нас есть деньги, все у нас есть. С чего вы взяли, что у нас нет денег? Это все придумал папа!“, - объяснила Ололо.

Сам рэпер отказался давать комментарии, а его представительница заявила, что Полина Ололо видится с детьми.

Полина Ололо с детьми instagram.com/polina_lola

Ранее сообщалось, что Слава Каминская стала на защиту бывшей жены рэпера Сереги.

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