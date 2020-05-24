Леся Никитюк обнажилась в постели: фото
Читай также: Тина Кароль взбудоражила Сеть фотографиями без белья
Телеведущая Леся Никитюк, которая недавно похвасталась результатами голодания, снова ошарашила поклонников пикантным фото.
На своей странице в Инстаграм звезда опубликовала снимок где запечатлена в необычном наряде.
На фото Леся позирует на кровати в черном “дырявом“ боди, еле прикрывающем ее тело.
Доброе утро. А утро доброе? - поинтересовалась Никитюк у подписчиков.
В комментариях фолловеры засыпали ее комплиментами, а ведущий Андрей Бедняков пошутил над артисткой:
Леся, а с чем же ты теперь за хлебом ходишь?
Вероятно, он намекнул на то, что боди Леси похоже на сумку авоську.
Ранее Леся Никитюк засветила грудь в прозрачном наряде.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил