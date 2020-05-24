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Леся Никитюк обнажилась в постели: фото

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И нарвалась на шутку от Андрея Беднякова.
Леся Никитюк обнажилась в постели
Леся Никитюк обнажилась в постели
instagram.com/lesia_nikituk

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Телеведущая Леся Никитюк, которая недавно похвасталась результатами голодания, снова ошарашила поклонников пикантным фото.

На своей странице в Инстаграм звезда опубликовала снимок где запечатлена в необычном наряде.
На фото Леся позирует на кровати в черном “дырявом“ боди, еле прикрывающем ее тело.

Доброе утро. А утро доброе? - поинтересовалась Никитюк у подписчиков.

В комментариях фолловеры засыпали ее комплиментами, а ведущий Андрей Бедняков пошутил над артисткой:

Леся, а с чем же ты теперь за хлебом ходишь?

Вероятно, он намекнул на то, что боди Леси похоже на сумку авоську.

Ранее Леся Никитюк засветила грудь в прозрачном наряде.

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Теги: Леся Никитюк, ведущая
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