Леся Никитюк обнажилась в постели: фото

И нарвалась на шутку от Андрея Беднякова.

Читай также: Тина Кароль взбудоражила Сеть фотографиями без белья

Телеведущая Леся Никитюк, которая недавно похвасталась результатами голодания, снова ошарашила поклонников пикантным фото.

На своей странице в Инстаграм звезда опубликовала снимок где запечатлена в необычном наряде.

На фото Леся позирует на кровати в черном “дырявом“ боди, еле прикрывающем ее тело.

Доброе утро. А утро доброе? - поинтересовалась Никитюк у подписчиков.

В комментариях фолловеры засыпали ее комплиментами, а ведущий Андрей Бедняков пошутил над артисткой:

Леся, а с чем же ты теперь за хлебом ходишь?

Вероятно, он намекнул на то, что боди Леси похоже на сумку авоську.

Ранее Леся Никитюк засветила грудь в прозрачном наряде.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. ​