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"Душа просит": Сумская позировала в постели в шелковом неглиже

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Актриса написала пост о нежных образах в шелковых домашних комплектах.

"Душа просит романтики": Сумская позировала в постели в шелковом неглиже
instagram.com/olgasumska

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Украинская актриса театра и кино 53-летняя Ольга Сумская поразила Сеть эффектной фотосессией в шелковом неглиже.

В Инстаграм звезда добавила серию снимков, на которых позирует, лежа и сидя на постели - в розовой ночнушке и легком халатике. В подписи Ольга отметила, что обожает такие наряды.

Люблю хорошие домашние комплекты из шелка ... У меня есть несколько прекрасных пижам и халатов, но одеваю в доме спортивный костюм, а в этих комплектах снимаюсь в кино..😜Насколько часто часто мы надеваем эту красоту, чтобы человек сделал нам комплимент? Конечно, я бы их носила каждый день, но у плиты с борщом не до гламура. Но душа просит чего-то романтичного😳🤩💍👛👗🩱👒👘🛍, - написала Сумская.

"Душа просит романтики": Сумская позировала в постели в шелковом неглиже
instagram.com/olgasumska

"Душа просит романтики": Сумская позировала в постели в шелковом неглиже
instagram.com/olgasumska

"Душа просит романтики": Сумская позировала в постели в шелковом неглиже
instagram.com/olgasumska

"Душа просит романтики": Сумская позировала в постели в шелковом неглиже
instagram.com/olgasumska

"Душа просит романтики": Сумская позировала в постели в шелковом неглиже
instagram.com/olgasumska

В комментариях звезду назвали “безумно красивой“, “невероятной“ и даже “космической“.

Ранее мы писали, что Ольга Сумская снова стала бабушкой.

 

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Теги: фото в белье, пеньюар, Ольга Сумская
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Источник: IVONА bigmir)net

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