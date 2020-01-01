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Наоми Кэмпбелл запостила "голое" фото в честь своего 50-летия

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22 мая известная модель отмечает юбилей.
Наоми Кэмпбелл запостила "голое" фото в честь своего 50-летия
Наоми Кэмпбелл запостила "голое" фото в честь своего 50-летия
instagram.com/naomi

Сегодня, 22 мая, свой день рождения отмечает британская супермодель, актриса и певица Наоми Кэмпбелл. Знаменитости исполняется 50 лет.

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Накануне юбилея Наоми решила порадовать поклонников откровенным кадром. На своей странице в Инстаграм модель опубликовала снимок, где позирует совсем без одежды. На фото именинница предстала в розовом парике и и черно-розовых босоножках. Обнаженную грудь Кэмпбелл прикрыла руками.

“Розовые волосы не волнуют 💓“, - подписала снимок Наоми.

Наоми Кэмпбелл запостила
Наоми Кэмпбелл запостила "голое" фото в честь своего 50-летия
Скриншот

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Теги: Наоми Кэмпбелл
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Источник: Ivona bigmir)net

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