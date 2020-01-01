Покажи пятку: Елена- Кристина Лебедь рассекретила экстрасенса-фут-фетишистку

Аферисты не дремлют.

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В первом выпуске проекта «Аферисты в сетях – вызов принят!» Елена-Кристина Лебедь вывела на чистую воду аферистку-экстрасенса, которая просила своих клиентов прислать ей фото собственной пятки

По наводке одной из зрительниц Лебедь связалась с горе-гадалкой и заказала свой первый «сеанс».

– Многие гадалки и экстрасенсы – это те же аферистки, потому что работают по принципу «а вдруг прокатит?», – говорит Елена-Кристина Лебедь.

Покажи пятку: Лебедь рассекретила экстрасенса-фут-фетишистку пресс-служба

В объявлении женщина написала, что она является биоэнергетиком, потомственным экстрасенсом, проводит диагностику негатива, снимает приворот, порчу, проклятия, сглаз и венец безбрачия. И работает по фото. Елена-Кристина прислала аферистке свое фото в парике, чтобы та ее случайно не узнала. Спустя 10 минут они созвонились.

А дальше началось самое интересное. Лебедь пожаловалась, что она до сих пор не замужем. На что экстрасенс ей ответила следующее:

– Да, я вижу, у вас пониженная энергия, – сказала женщина. – Чтобы вы понимали, наша энергетика начинает свой путь в пятке. Поэтому пришлите мне фото вашей пятки. Я должна ее прочувствовать.

Покажи пятку: Лебедь рассекретила экстрасенса-фут-фетишистку пресс-служба

– Этот человек и отбирает всю вашу энергию, – ответила женщина.

Елена-Кристина мешкать не стала и сразу же прислала снимок аферистке. После этого экстрасенс попросила ведущую прислать еще одно фото пятки человека, который находится рядом с Лебедь. Елене-Кристине пришлось сделать фото пятки редактора программы Оли Архиповой, которая помогала снимать выпуск.

В конце разговора Лебедь заставила экстрасенса открыть истинное лицо. Аферистка выругалась и бросила трубку.

Первый выпуск спецпроекта «Аферситы в сетях – вызов принят!» смотрите на YouTube Нового канала.

Ранее мы писали, когда новый сезон “Аферисты в сетях“.