Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Покажи пятку: Елена- Кристина Лебедь рассекретила экстрасенса-фут-фетишистку

Комментариев: 0
Аферисты не дремлют.
Покажи пятку: Лебедь рассекретила экстрасенса-фут-фетишистку
Покажи пятку: Лебедь рассекретила экстрасенса-фут-фетишистку
пресс-служба

Читай также: “Мечтаю, чтобы дети продолжили семейное дело“: Назар Заднепровский о будущем своих наследников И

В первом выпуске проекта «Аферисты в сетях – вызов принят!» Елена-Кристина Лебедь вывела на чистую воду аферистку-экстрасенса, которая просила своих клиентов прислать ей фото собственной пятки

По наводке одной из зрительниц Лебедь связалась с горе-гадалкой и заказала свой первый «сеанс».

– Многие гадалки и экстрасенсы – это те же аферистки, потому что работают по принципу «а вдруг прокатит?», – говорит Елена-Кристина Лебедь.

Покажи пятку: Лебедь рассекретила экстрасенса-фут-фетишистку
Покажи пятку: Лебедь рассекретила экстрасенса-фут-фетишистку
пресс-служба

В объявлении женщина написала, что она является биоэнергетиком, потомственным экстрасенсом, проводит диагностику негатива, снимает приворот, порчу, проклятия, сглаз и венец безбрачия. И работает по фото. Елена-Кристина прислала аферистке свое фото в парике, чтобы та ее случайно не узнала. Спустя 10 минут они созвонились.

А дальше началось самое интересное. Лебедь пожаловалась, что она до сих пор не замужем. На что экстрасенс ей ответила следующее:

– Да, я вижу, у вас пониженная энергия, – сказала женщина. – Чтобы вы понимали, наша энергетика начинает свой путь в пятке. Поэтому пришлите мне фото вашей пятки. Я должна ее прочувствовать.

Покажи пятку: Лебедь рассекретила экстрасенса-фут-фетишистку
Покажи пятку: Лебедь рассекретила экстрасенса-фут-фетишистку
пресс-служба

Елена-Кристина мешкать не стала и сразу же прислала снимок аферистке. После этого экстрасенс попросила ведущую прислать еще одно фото пятки человека, который находится рядом с Лебедь. Елене-Кристине пришлось сделать фото пятки редактора программы Оли Архиповой, которая помогала снимать выпуск.

– Этот человек и отбирает всю вашу энергию, – ответила женщина.

В конце разговора Лебедь заставила экстрасенса открыть истинное лицо. Аферистка выругалась и бросила трубку.

Первый выпуск спецпроекта «Аферситы в сетях – вызов принят!» смотрите на YouTube Нового канала.

Ранее мы писали, когда новый сезон “Аферисты в сетях“.

Поделись:
Теги: Елена - Кристина Лебедь
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь