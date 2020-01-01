Ксения Мишина показала роскошную прическу и эффектный педикюр .

"Эстетический соблазн": Звезда "Крепостной" показала look после салона красоты instagram.com/misha.k.ua

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Украинская актриса театра и кино, звезда сериала "Крепостная" Ксения Мишина очаровала Сеть снимками, сделанными после процедур в салоне красоты. В Инстаграм Ксения, за которой закрепилась слава самой красивой современной украинской актрисы, добавила два фото, на которых позирует в темных лосинах и реглане, сидя на кушетке у косметолога.

Длинные распущенные волосы Ксении блестят и выглядят роскошно, а ногти на ногах украшает желто-оранжевый лак.

Ну что девочки, навели красоту? Как чертовски приятно это делать )

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Я вроде как уже и привыкла к своим заусенцам, но эстетический соблазн победил )

Теперь каблуки, Платье и "Карету, мне, Карету", - написала звезда.

"Эстетический соблазн": Звезда "Крепостной" показала look после салона красоты instagram.com/misha.k.ua

"Эстетический соблазн": Звезда "Крепостной" показала look после салона красоты instagram.com/misha.k.ua

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Подписчики рассыпались в комплиментах и отметили, что актриса выглядит еще краше, чем обычно:

У вас потрясающе красивые черты лица.Не реально даже поверить,что свои, сейчас так много барышень с пластикой,вам зачёт

Волосы -шик👍

Красивая 🔥

Прекрасные волосы😍🤗

Красиві ноги💋

Вы очень красивая😍😍😍

Педикюр 👍

Волосы просто бомба

Карантин карантином,но педикюр ждать не будет😂😅🤍, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Ксения Мишина показала фото без макияжа.

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