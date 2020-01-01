"Эстетический соблазн": Звезда "Крепостной" показала look после салона красоты
Читай также: Закуталась в “чебурашку“: Марченко в необычном наряде заговорила о счастье
Украинская актриса театра и кино, звезда сериала "Крепостная" Ксения Мишина очаровала Сеть снимками, сделанными после процедур в салоне красоты. В Инстаграм Ксения, за которой закрепилась слава самой красивой современной украинской актрисы, добавила два фото, на которых позирует в темных лосинах и реглане, сидя на кушетке у косметолога.
Длинные распущенные волосы Ксении блестят и выглядят роскошно, а ногти на ногах украшает желто-оранжевый лак.
Ну что девочки, навели красоту? Как чертовски приятно это делать )
⠀
Я вроде как уже и привыкла к своим заусенцам, но эстетический соблазн победил )
Теперь каблуки, Платье и "Карету, мне, Карету", - написала звезда.
Читай также: Уход за лицом в домашних условиях: Альгинатная маска
Подписчики рассыпались в комплиментах и отметили, что актриса выглядит еще краше, чем обычно:
- У вас потрясающе красивые черты лица.Не реально даже поверить,что свои, сейчас так много барышень с пластикой,вам зачёт
- Волосы -шик👍
- Красивая 🔥
- Прекрасные волосы😍🤗
- Красиві ноги💋
- Вы очень красивая😍😍😍
- Педикюр 👍
- Волосы просто бомба
- Карантин карантином,но педикюр ждать не будет😂😅🤍, - написали в Сети.
Ранее мы писали, что Ксения Мишина показала фото без макияжа.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил