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"Эстетический соблазн": Звезда "Крепостной" показала look после салона красоты

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Ксения Мишина показала роскошную прическу и эффектный педикюр .

"Эстетический соблазн": Звезда "Крепостной" показала look после салона красоты
instagram.com/misha.k.ua

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Украинская актриса театра и кино, звезда сериала "Крепостная" Ксения Мишина очаровала Сеть снимками, сделанными после процедур в салоне красоты. В Инстаграм Ксения, за которой закрепилась слава самой красивой современной украинской актрисы, добавила два фото, на которых позирует в темных лосинах и реглане,  сидя на кушетке у косметолога.

Длинные распущенные волосы Ксении блестят и выглядят роскошно, а ногти на ногах украшает желто-оранжевый лак.

Ну что девочки, навели красоту? Как чертовски приятно это делать )

Я вроде как уже и привыкла к своим заусенцам, но эстетический соблазн победил )
Теперь каблуки, Платье и "Карету, мне, Карету", - написала звезда. 

"Эстетический соблазн": Звезда "Крепостной" показала look после салона красоты
instagram.com/misha.k.ua

"Эстетический соблазн": Звезда "Крепостной" показала look после салона красоты
instagram.com/misha.k.ua

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Подписчики рассыпались в комплиментах и отметили, что актриса выглядит еще краше, чем обычно:

  • У вас потрясающе красивые черты лица.Не реально даже поверить,что свои, сейчас так много барышень с пластикой,вам зачёт
  • Волосы -шик👍
  • Красивая 🔥
  • Прекрасные волосы😍🤗
  • Красиві ноги💋
  • Вы очень красивая😍😍😍
  • Педикюр 👍
  • Волосы просто бомба
  • Карантин карантином,но педикюр ждать не будет😂😅🤍, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Ксения Мишина показала фото без макияжа. 

 

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Теги: Ксения Мишина, косметика, косметолог
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Источник: IVONА bigmir)net

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