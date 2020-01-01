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Приятное послевкусие: Как новая песня Макса Барских покоряет интернет

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Напоминаем, что это саундтрек будущего лета.
Приятное послевкусие: Как новая песня Макса Барских покоряет интернет
Приятное послевкусие: Как новая песня Макса Барских покоряет интернет
пресс-служба

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Пока суперхит Барских «Лей, не жалей» 16 неделю подряд удерживает абсолютное первенство во всевозможных радиочартах Восточной Европы, создавая прецедент в мире современной поп-музыки СНГ, четвертый сингл из будущего альбома «1990» «По секрету» уверенно завоёвывает свое место под солнцем. 

Согласно первой аналитике, у нового трека Макса есть все шансы побыть рекорды своего предшественника. Так, с момента премьеры «По секрету» попал в Top-5 iTunes Украины, Беларуси, России, Казахстана, Молдовы и Узбекистана и занял лидирующие позиции Apple Music Украины и России.

В течении нескольких дней после премьеры сингл стал #1 в радио чарте #VIPCHARTER на NRJ Украина, а клип расположился на первой строчке видео чарта украинского Apple Music. 

Новый клип Барских с рекордной для себя скоростью попал в основные тренды YouTube Украины и России с местами в первой десятке, а трек взлетел на вершину трендов YouTube Music с позициями 5 в двух странах одновременно. Общее количество просмотров клипа на личном видео аккаунте артиста составило более 4 миллионов человек.

Уже совсем скоро Барских объявит дату выхода шестого полноформатного альбома «1990», но очевидно, что суммарное количество хитов в нем будет значительно больше, чем в предыдущих альбомах музыканта. 

Ранее мы писали, почему Макс Барских ощущает себя старше своих лет. 

 

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Теги: Макс Барских
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