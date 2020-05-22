Звезда "Отчаянных домохозяек" показала, как она отпраздновала четвертую годовщину свадьбы на карантине.

Известная американская актриса и продюсер мексиканского происхождения Ева Лонгория, наиболее известна по роли Габриэль Солис в сериале “Отчаянные домохозяйки“, поделилась с поклонниками радостной новостью.

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В четверг, 21 мая, 45-летняя кинозвезда и ее муж, мексиканский бизнесмен и владелец медиакомпании “Televisa“ Хосе Антонио Бастон отметили четвертую годовщину свадьбы. По случаю праздника Ева опубликовала семейное фото, где она запечатлена вместе с супругом и сыном Сантьяго Энрике, которому через месяц исполнится два года. Снимок актриса дополнила трогательным посланием к любимому.

“Сегодня четыре года назад я вышла замуж за этого прекрасного человека. Самая добрая душа, которую я когда-либо знала. Спасибо, что ты лучший партнер в браке и в жизни! Пусть Бог продолжит благословлять наше совместное путешествие! Я люблю тебя любовь всей моей жизни! С годовщиной! 💕“, - написала Лонгория.

Ева Лонгория трогательно поздравила мужа с годовщиной свадьбы Скриншот

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Также знаменитость поделилась фото и видео с празднования годовщины. Судя по роликам, Ева и Хосе Антонио позвали домой музыкантов. Однако, от других гостей пара решила отказаться из-за карантина.

Ева Лонгория трогательно поздравила мужа с годовщиной свадьбы Скриншот

Ранее звезда “Отчаянных домохозяек“ Ева Лонгория впервые показала детское фото.

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