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Супермодель Белла Хадид в тесном купальнике засветила фигуру после карантина

Комментариев: 1
Знаменитость без стеснения показала располневшую талию и засветила грудь .

Супермодель Белла Хадид в тесном купальнике засветила фигуру после карантина
Супермодель Белла Хадид в тесном купальнике засветила фигуру после карантина
instagram.com/bellahadid

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Американская супермодель сирийского происхождения Белла Хадид без стеснения показала, как изменилась ее фигура в карантин.

В Инстаграм знаменитость выставила несколько фото, на которых запечатлена в тесноватом купальнике. В кадре Белла сидит по-турецки, подставив тело майскому солнышку.

Снимки получились несколько пикантными, поскольку верх купальника закрывает лишь часть груди модели, а тесноватые трусики подчеркнули складочки на талии красотки, видимо, образовавшиеся за время карантина.

❤️😻❤️😻❤️, - подписала публикацию модель. 

Супермодель Белла Хадид в тесном купальнике засветила фигуру после карантина
Супермодель Белла Хадид в тесном купальнике засветила фигуру после карантина
instagram.com/bellahadid

Супермодель Белла Хадид в тесном купальнике засветила фигуру после карантина
Супермодель Белла Хадид в тесном купальнике засветила фигуру после карантина
instagram.com/bellahadid

Супермодель Белла Хадид в тесном купальнике засветила фигуру после карантина
Супермодель Белла Хадид в тесном купальнике засветила фигуру после карантина
instagram.com/bellahadid

Кадры за несколько часов в Сети набрали почти 1,5 млн. лайков.

Ранее мы писали, что Белла Хадид сама постригла челку. 

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Теги: Белла Хадид, в купальнике, откровенные фото, фигура звезд в бикини
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Источник: IVONА bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  22.05.2020, 11:34
Оценка:  0
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Чо нет других слов как слово засветила? Может лучше написать чо секс пульнула? Засвечивать можно только фотопленку.
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