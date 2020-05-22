Супермодель Белла Хадид в тесном купальнике засветила фигуру после карантина
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Американская супермодель сирийского происхождения Белла Хадид без стеснения показала, как изменилась ее фигура в карантин.
В Инстаграм знаменитость выставила несколько фото, на которых запечатлена в тесноватом купальнике. В кадре Белла сидит по-турецки, подставив тело майскому солнышку.
Снимки получились несколько пикантными, поскольку верх купальника закрывает лишь часть груди модели, а тесноватые трусики подчеркнули складочки на талии красотки, видимо, образовавшиеся за время карантина.
❤️😻❤️😻❤️, - подписала публикацию модель.
Кадры за несколько часов в Сети набрали почти 1,5 млн. лайков.
Ранее мы писали, что Белла Хадид сама постригла челку.
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