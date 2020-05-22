Знаменитость без стеснения показала располневшую талию и засветила грудь .

Супермодель Белла Хадид в тесном купальнике засветила фигуру после карантина instagram.com/bellahadid

Читай также: Ким Кардашьян с новым цветом волос устроила пикантную фотосессию

Американская супермодель сирийского происхождения Белла Хадид без стеснения показала, как изменилась ее фигура в карантин.

В Инстаграм знаменитость выставила несколько фото, на которых запечатлена в тесноватом купальнике. В кадре Белла сидит по-турецки, подставив тело майскому солнышку.

Снимки получились несколько пикантными, поскольку верх купальника закрывает лишь часть груди модели, а тесноватые трусики подчеркнули складочки на талии красотки, видимо, образовавшиеся за время карантина.

❤️😻❤️😻❤️, - подписала публикацию модель.

Супермодель Белла Хадид в тесном купальнике засветила фигуру после карантина instagram.com/bellahadid

Супермодель Белла Хадид в тесном купальнике засветила фигуру после карантина instagram.com/bellahadid

Супермодель Белла Хадид в тесном купальнике засветила фигуру после карантина instagram.com/bellahadid

Кадры за несколько часов в Сети набрали почти 1,5 млн. лайков.

Ранее мы писали, что Белла Хадид сама постригла челку.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.