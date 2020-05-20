Лидер группы "Друга Ріка" признался, что в юности употреблял наркотики

Валерий Харчишин откровенно рассказал, какие наркотические вещества принимал в молодости.

Известный украинский музыкант, лидер рок-группы “Друга ріка“ Валерий Харчишин рассказал, что в юности пробовал наркотики и злоупотреблял алкоголем. Откровенное признание 45-летний артист сделал во время совместного прямого эфира с Олей Поляковой в Инстаграм.

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Так, Харчишин заявил, что употреблял только легкие наркотики и у него не возникло зависимости. По словам певца, он пробовал MDMA (метамфитамины) и курил марихуану.

“Что касается MDMA, то это было ужасно. Я попробовал его, когда мы летели после какого-то концерта. Это было очень смешно, страшно, и мне, и, возможно, людям. У меня были глаза по семь копеек. До этого я хотел спать - мне было очень плохо, я был уставшим после концерта. Марихуану я тоже попробовал, но меня от нее тошнит“, - поделился Валерий.

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Также исполнитель признался, что в молодости все таки у него была одна зависимость - алкоголь. Харчишин заявил, что ему удалось справится с этой проблемой, однако до сих пор стыдно за свои пьяные поступки.

“Единственный наркотик, к которому я пристрастился, и это стало для меня проблемой - это алкоголь. Это самый страшный наркотик. В молодости, когда мы только начинали выступать, мы столько пили, что иногда даже не помнили, что мы отыграли концерт“, - вспомнил Валерий.

Напомним, ранее Валерий Харчишин показал результаты теста на коронавирус.

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