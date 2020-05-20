Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Лидер группы "Друга Ріка" признался, что в юности употреблял наркотики

Комментариев: 0
Валерий Харчишин откровенно рассказал, какие наркотические вещества принимал в молодости.
Лидер группы "Друга Ріка" признался, что в юности употреблял наркотики
Лидер группы "Друга Ріка" признался, что в юности употреблял наркотики
instagram.com/drugarika

Известный украинский музыкант, лидер рок-группы “Друга ріка“ Валерий Харчишин рассказал, что в юности пробовал наркотики и злоупотреблял алкоголем. Откровенное признание 45-летний артист сделал во время совместного прямого эфира с Олей Поляковой в Инстаграм.

Читай также: “Перестала нравиться себе в зеркале“: Полякова удивила признанием - видео

Так, Харчишин заявил, что употреблял только легкие наркотики и у него не возникло зависимости. По словам певца, он пробовал MDMA (метамфитамины) и курил марихуану.

“Что касается MDMA, то это было ужасно. Я попробовал его, когда мы летели после какого-то концерта. Это было очень смешно, страшно, и мне, и, возможно, людям. У меня были глаза по семь копеек. До этого я хотел спать - мне было очень плохо, я был уставшим после концерта. Марихуану я тоже попробовал, но меня от нее тошнит“, - поделился Валерий.

Читай также: Оля Полякова рассказала о громком скандале с Лободой

Также исполнитель признался, что в молодости все таки у него была одна зависимость - алкоголь. Харчишин заявил, что ему удалось справится с этой проблемой, однако до сих пор стыдно за свои пьяные поступки.

“Единственный наркотик, к которому я пристрастился, и это стало для меня проблемой - это алкоголь. Это самый страшный наркотик. В молодости, когда мы только начинали выступать, мы столько пили, что иногда даже не помнили, что мы отыграли концерт“, - вспомнил Валерий.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зацепились за больные темы и завелись! Поговорили о сорванных концертах, о заработке артистов, о жизни рок-звезд и разгромленных отельных номерах! Плачут ли настоящие мужики? Когда государство будет защищать нас от преступников и террористов? 🤬 Как разрезать диван и вынести его из отеля, чтоб никто не заметил? Ответы в видео! А еще, я спела Рамштайн! Может, продолжить развиваться в этом стиле? 🤣 Шо думаете, народ?

Допис, поширений Оля Полякова (@polyakovamusic)

Напомним, ранее Валерий Харчишин показал результаты теста на коронавирус.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Валерий Харчишин, Друга Ріка, Оля Полякова
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь