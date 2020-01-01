Певица показала свежие фото с дочерьми .

Крошка Тильда: Светлана Лобода трогательно поздравила дочь с 2-летием instagram.com/lobodaofficial

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Певица Светлана Лобода трогательно поздравила с Днем рождения младшую дочь Тильду. Сегодня девочке, в отцы которой публика давно записала немецкого музыканта Тилля Линдеманна, исполнилось 2 годика.

Лобода показала свежие фото с обеими дочерьми и дополнила пост милой подписью:

Сегодня 2 года со дня рождения моей младшей доченьки Тильды❤️

она изменила мою жизнь , наполнила ее энергией чистой любви и абсолютной уверенностью в том, что мы что мы бесконечны.

С Днём Рождения , доченька😍

#тильда

#2года, - написала Лобода.

Крошка Тильда: Светлана Лобода трогательно поздравила дочь с 2-летием instagram.com/lobodaofficial

Крошка Тильда: Светлана Лобода трогательно поздравила дочь с 2-летием instagram.com/lobodaofficial

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