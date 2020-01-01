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Крошка Тильда: Светлана Лобода трогательно поздравила дочь с 2-летием

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Певица показала свежие фото с дочерьми .

Крошка Тильда: Светлана Лобода трогательно поздравила дочь с 2-летием
Крошка Тильда: Светлана Лобода трогательно поздравила дочь с 2-летием
instagram.com/lobodaofficial

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Певица Светлана Лобода трогательно поздравила с Днем рождения младшую дочь Тильду. Сегодня девочке, в отцы которой публика давно записала немецкого музыканта Тилля Линдеманна, исполнилось 2 годика.

Лобода показала свежие фото с обеими дочерьми и дополнила пост милой подписью:

Сегодня 2 года со дня рождения моей младшей доченьки Тильды❤️
она изменила мою жизнь , наполнила ее энергией чистой любви и абсолютной уверенностью в том, что мы что мы бесконечны.
С Днём Рождения , доченька😍
#тильда
#2года, - написала Лобода.

Крошка Тильда: Светлана Лобода трогательно поздравила дочь с 2-летием
Крошка Тильда: Светлана Лобода трогательно поздравила дочь с 2-летием
instagram.com/lobodaofficial

Крошка Тильда: Светлана Лобода трогательно поздравила дочь с 2-летием
Крошка Тильда: Светлана Лобода трогательно поздравила дочь с 2-летием
instagram.com/lobodaofficial

Ранее мы писали, что Светлана Лобода похвасталась похудением на карантине. 

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Теги: Светлана LOBODA, дети звезд, день родждения
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Источник: IVONА bigmir)net

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