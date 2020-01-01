Крошка Тильда: Светлана Лобода трогательно поздравила дочь с 2-летием
Читай также: Продюсер Лободы рассекретила, какие гонорары получает певица
Певица Светлана Лобода трогательно поздравила с Днем рождения младшую дочь Тильду. Сегодня девочке, в отцы которой публика давно записала немецкого музыканта Тилля Линдеманна, исполнилось 2 годика.
Лобода показала свежие фото с обеими дочерьми и дополнила пост милой подписью:
Сегодня 2 года со дня рождения моей младшей доченьки Тильды❤️
она изменила мою жизнь , наполнила ее энергией чистой любви и абсолютной уверенностью в том, что мы что мы бесконечны.
С Днём Рождения , доченька😍
#тильда
#2года, - написала Лобода.
Ранее мы писали, что Светлана Лобода похвасталась похудением на карантине.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил