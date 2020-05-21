Знаменитость позировала в белье и необычных брюках .

Ким Кардашьян с новым цветом волос устроила пикантную фотосессию .instagram.com/kimkardashian

Читай также: “Это точно Кайли?“: В Сети обсуждают look миллиардерши Дженнер без макияжа

Американская знаменитость армянского происхождения светская львица, модель и дизайнер Ким Кардашьян похвасталась роскошными формами в откровенном наряде.

В Инстаграм селебрити выставила серию горячих снимков с новым - светлым - цветом волос. Одета Ким в белый топ-бюстгальтер и трусики, поверх которых на ремне застегнуты светлые штанины, которые не закрывают область бикини и ягодицы. Ким позирует на фоне авто - стоя и присев у дверцы. На фото, где Кардашьян сидит, в центре внимания оказываются знаменитые ягодицы звезды.

Нарядилась, чтобы никуда не пойти, - подписала снимки Ким.

Ким Кардашьян с новым цветом волос устроила пикантную фотосессию .instagram.com/kimkardashian

Ким Кардашьян с новым цветом волос устроила пикантную фотосессию .instagram.com/kimkardashian

Ким Кардашьян с новым цветом волос устроила пикантную фотосессию .instagram.com/kimkardashian

Ким Кардашьян с новым цветом волос устроила пикантную фотосессию

За несколько часов в Сети фото набрали 3, 3 млн. лайков.

Ранее мы писали, что Кайли Дженнер соблазнительно обмазалась маслом для загара.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.