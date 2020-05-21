Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Ким Кардашьян с новым цветом волос устроила пикантную фотосессию

Комментариев: 3
Знаменитость позировала в белье и необычных брюках .

Ким Кардашьян с новым цветом волос устроила пикантную фотосессию
Ким Кардашьян с новым цветом волос устроила пикантную фотосессию
.instagram.com/kimkardashian

Читай также: “Это точно Кайли?“: В Сети обсуждают look миллиардерши Дженнер без макияжа

Американская знаменитость армянского происхождения светская львица, модель и дизайнер Ким Кардашьян похвасталась роскошными формами в откровенном наряде.

В Инстаграм селебрити выставила серию горячих снимков с новым - светлым - цветом волос. Одета Ким в белый топ-бюстгальтер и трусики, поверх которых на ремне застегнуты светлые штанины, которые не закрывают область бикини и ягодицы. Ким позирует на фоне авто - стоя и присев у дверцы. На фото, где Кардашьян сидит, в центре внимания оказываются знаменитые ягодицы звезды.

Нарядилась, чтобы никуда не пойти, - подписала снимки Ким.

Ким Кардашьян с новым цветом волос устроила пикантную фотосессию
Ким Кардашьян с новым цветом волос устроила пикантную фотосессию
.instagram.com/kimkardashian

Ким Кардашьян с новым цветом волос устроила пикантную фотосессию
Ким Кардашьян с новым цветом волос устроила пикантную фотосессию
.instagram.com/kimkardashian

Ким Кардашьян с новым цветом волос устроила пикантную фотосессию
Ким Кардашьян с новым цветом волос устроила пикантную фотосессию
.instagram.com/kimkardashian

Ким Кардашьян с новым цветом волос устроила пикантную фотосессию
Ким Кардашьян с новым цветом волос устроила пикантную фотосессию

За несколько часов в Сети фото набрали 3, 3 млн. лайков. 

Ранее мы писали, что Кайли Дженнер соблазнительно обмазалась маслом для загара. 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Ким Кардашьян, блондинка, откровенные фото звезд
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: IVONА bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (3)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Отсортировать по дате Вниз
pусский  (аноним)  21.05.2020, 19:07
Оценка:  0
pусский
Мечтаю услышать, как она пёрнет из легендарной жопы!
гость  (аноним)  21.05.2020, 18:35
Оценка:  0
гость
А я мечтаю и о ее жопе и пиздe и спермоприемнике на моём xyю)
гость  (аноним)  21.05.2020, 17:49
Оценка:  +1
гость
Мечтаю о её жопе на хую!
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь