Дмитрий Комаров рассказал, сколько украинских вышиванок подарил жителям экзотических стран

В День вышиванки телеведущий впервые дарит не украинскую одежду, а респираторы и защитные костюмы для врачей.

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Вот уже 10 лет практически в каждом выпуске “Мира наизнанку“ на “1+1“ Дмитрий Комаров дарит вышиванки героям программы. Так, он уже одевал в украинскую традиционную одежду бывших людоедов – жителей индонезийского племени караваи в легендарной провинции Папуа, самого популярного непальского актера Раджеша Хамала, главную героиню бразильского сериала “Рабыня Изаура“ Луцелию Сантос и даже вождя одного из самых изолированных племен мира – яномами. Интересно, что самая большая вышиванка в истории программы размером 10XL была подарена настоящему великану – чемпиону по борьбе сумо в Японии.

Житель племени караваи, Индонезия пресс-служба

Дмитрий Комаров, Непал пресс-служба

Дмитрий Комаров рассказал о неизменных традициях программы “Мир наизнанку“ и посчитал, сколько вышиванок подарил героям выпусков за ее историю. Всего за период существования проекта было подарено больше 1000 вышиванок жителям самых отдаленных уголков мира.

Дмитрий Комаров и чемпион по сумо, Япония пресс-служба

Дмитрий Комаров и Луцелия Сантос пресс-служба

“Одна из главных традиций нашей программы – культурный обмен. В разных отраслях. Мы пробуем местную еду экзотических стран, а их жителей угощаем нашими борщом, варениками, баношем и салом. Мы стараемся познакомить людей в самых отдаленных уголках планеты с украинской культурой. Поэтому всегда привозим с собой вышиванки и другие элементы традиционной украинской одежды. И таким подаркам всегда очень-очень рады даже в самых диких местах планеты. В каждую страну мы берем не меньше 100 вышиванок, иногда и больше. В Бразилию, где снимали 204 дня, привезли порядка 300 вышиванок. Так что за историю программы мы подарили уже точно не меньше 1000 штук героям наших выпусков по всему миру. А может и несколько тысяч, я не считал. Вышиванка – один из важнейших символов украинцев, и я всегда дарю ее с гордостью. Кстати, обычно в этот день я в экспедиции, и всегда дарю вышиванки. Но сегодня исключение, и вместо этого я занят обеспечением клиник респираторами и защитными костюмами. В период пандемии я провожу этот день в борьбе с COVID-19“, – поделился Дмитрий.

Дмитрий Комаров в племени яномами, Бразилия пресс-служба

Дмитрий Комаров продолжает помогать украинским медикам в борьбе с коронавирусом. Развозит по опорным клиникам для приема больных COVID-19 самое необходимое, начиная от масок и заканчивая постельным бельем. Много общается с врачами и делится советами в своих соцсетях.

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Телеведущий призвал украинцев быть ответственными и напомнил, что не стоит пренебрегать средствами защиты до полной победы над вирусом, чтобы не провоцировать новые вспышки. Кроме того, путешественник призвал госорганы отдавать на проверку в лаборатории бесплатные санитайзеры из публичных мест и магазинов. Оказалось, что некоторые недобросовестные хозяева магазинов в целях экономии разбавляют санитайзеры. Об этом путешественник узнал, пообщавшись с врачами в рамках благотворительных мероприятий.

Дмитрий активно призывает бизнесменов подключаться к борьбе с коронавирусом.

Так, на днях вместе с компанией “Эпицентр“ он помог обеспечить Черкасскую областную больницу, которая принимает пациентов с COVID-19, передав медикам 1000 респираторов FFP3, 500 литров “Белизны“, 100 литров средства для дезинфекции, 100 профессиональных защитных костюмов, 40 комплектов постельного белья и 500 пар перчаток.

“Давайте будем ответственными, когда снимут карантин. Маска. Санитайзер. Дистанция. – поделился Дмитрий на своей странице в соцсети и по советам врачей, рассказал, как правильно себя защищать. Иначе может быть не польза, а вред. Например, перчатки. В супермаркете вы потрогали двери и товары, собрав на перчатках всю заразу. А потом неправильно сняли их, взяв за внешнюю сторону. Все: теперь то, от чего защищались, у вас на руках. Остается потрогать вспотевшее под маской лицо, и возможен “сюрприз“. Есть пациенты с коронавирусом, которые удивляются – ну как я умудрился его подцепить, если везде защищался? Первую перчатку важно снимать за внешнюю сторону, а вторую чистой рукой – за внутреннюю, и сразу выбрасывать. Мгновенно протирать руки санитайзером. Сегодня должен быть рефлекс: я не трогаю лицо и маску. В перчатках и без. Надевайте и снимайте маску за дужки, предварительно протерев руки. Одноразовую идеально использовать единожды. Многоразовую – аккуратно укладывать в чистый пакет. Перед и после этого – обработать руки“, – рассказывает Дмитрий.

Помощь клинике в Черкасах пресс-служба

Помощь клинике в Черкасах пресс-служба

Помощь клинике в Черкасах пресс-служба

Помощь клинике в Черкасах пресс-служба

Телеведущий продолжает искать средства, чтобы обеспечивать другие клиники и обещает скоро поделиться новостями. Напомним, недавно проект Дмитрия Комарова #ЧашкаКофе приобрел реанимационный аппарат ИВЛ для Киевской областной детской больницы в г. Боярка, в которую направляют детей до 18 лет с диагнозом COVID-19.

Ранее украинские звезды поделились историями своих вышитых оберегов.

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