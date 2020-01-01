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Шварценеггер приписал своему внуку уникальные способности

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Известный актер и политик описал, каким будет сын или дочь Кэтрин Шварценеггер и Криса Пратта.

Шварценеггер приписал своему внуку уникальные способности
Шварценеггер приписал своему внуку уникальные способности
instagram.com/schwarzenegger

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Известный американский актер и политик 72-летний Арнольд Шварценеггер, который вскоре станет дедушкой, поделился своими ожиданиями по поводу малыша. Звезда настолько одушевлен тем, что его дочь 30-летняя Кэтрин Шварценеггер вскоре станет мамой, что с удовольствием представляет, какими талантами будет обладать его внук или внучка.

Об этом железный Арни рассказал в «домашней» серии развлекательного шоу The tonight show starring Jimmy Fallon.

Я не могу дождаться, когда смогу поиграть с ним или с ней! – признался актёр.

Кроме того, Шварценеггер отметил, что ребенок однозначно должен еще с рождения иметь “суперсилу“, поскольку соединил в себе гены трёх родов: Шварценеггеров, Кеннеди, к которому принадлежит его супруга, а также американского актера Криса Пратта – мужа Кэтрин.

Дочь Арнольда Шварценеггера
Дочь Арнольда Шварценеггера
instagram.com/katherineschwarzenegger/

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Потому, по мнению счастливого деда, его внук или внучка с одинаковой легкостью уладят любой международный конфликт и “дадут сдачи“ тем, кто заслуживает.

Только будет плохо, если внук или внучка унаследует мой акцент, этого мы точно не хотим, – со смехом заметил актёр.


Напомним, что отношения Кэтрин с Крисом Праттом начались летом 2018-го, а через год влюбленные поженились. 

Ранее мы писали, что Ольга Сумская поздравила дочку и зятя с рождением ребенка. 

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Теги: Арнольд Шварценеггер, дети звезд, Кэтрин Шварценеггер
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Источник: IVONА bigmir)net

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