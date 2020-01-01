Шварценеггер приписал своему внуку уникальные способности
Читай также: Дочь Арнольда Шварценеггера беременна первенцем
Известный американский актер и политик 72-летний Арнольд Шварценеггер, который вскоре станет дедушкой, поделился своими ожиданиями по поводу малыша. Звезда настолько одушевлен тем, что его дочь 30-летняя Кэтрин Шварценеггер вскоре станет мамой, что с удовольствием представляет, какими талантами будет обладать его внук или внучка.
Об этом железный Арни рассказал в «домашней» серии развлекательного шоу The tonight show starring Jimmy Fallon.
Я не могу дождаться, когда смогу поиграть с ним или с ней! – признался актёр.
Кроме того, Шварценеггер отметил, что ребенок однозначно должен еще с рождения иметь “суперсилу“, поскольку соединил в себе гены трёх родов: Шварценеггеров, Кеннеди, к которому принадлежит его супруга, а также американского актера Криса Пратта – мужа Кэтрин.
Читай также: Арнольд Шварценеггер показал, чем занимается на карантине
Потому, по мнению счастливого деда, его внук или внучка с одинаковой легкостью уладят любой международный конфликт и “дадут сдачи“ тем, кто заслуживает.
Только будет плохо, если внук или внучка унаследует мой акцент, этого мы точно не хотим, – со смехом заметил актёр.
Напомним, что отношения Кэтрин с Крисом Праттом начались летом 2018-го, а через год влюбленные поженились.
Ранее мы писали, что Ольга Сумская поздравила дочку и зятя с рождением ребенка.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил