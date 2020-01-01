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Квиткова поделилась яркими кадрами со свадьбы с Добрыниным

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20 мая Даша Квиткова и Никита Добрынин поженились.
Квиткова поделилась яркими кадрами со свадьбы с Добрыниным
Квиткова поделилась яркими кадрами со свадьбы с Добрыниным

В среду, 20 мая, главный герой “Холостяка 9“, ведущий Никита Добрынин и победительница проекта Даша Квиткова официально стали мужем и женой. Из-за пандемии влюбленные отказались от пышного торжества и только расписались в киевском ЗАГСе. Однако молодожены заверили, что устроят праздничную вечеринку в августе.

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Сразу после церемонии регистрации брака 32-летний Никита и 21-летняя Даша поделились первыми фотографиями. А сегодня новоиспеченная жена Добрынина решила поблагодарить фанов, друзей и родственников, опубликовать новую порцию свадебных снимков.

Отметим, что в ЗАКСе Даша появилась в коротком белом платье с оголенными плечами, белых босоножках и с букетом из нежно-розовых и белых цветов. А Никита выбрал серый клетчатый костюм, белые кроссовки и белую футболку. 

“Чуть-чуть про вчерашний день😌 Спасибо, что вы разделили вчера этот день с нами, спасибо вам всем за ваши теплые слова🙏🏻 Уверена, что наша свадьба пройдет еще круче🔥“, - написала девушка.

Квиткова поделилась яркими кадрами со свадьбы с Добрыниным
Квиткова поделилась яркими кадрами со свадьбы с Добрыниным
Скриншот

Квиткова поделилась яркими кадрами со свадьбы с Добрыниным
Квиткова поделилась яркими кадрами со свадьбы с Добрыниным
Скриншот

Квиткова поделилась яркими кадрами со свадьбы с Добрыниным
Квиткова поделилась яркими кадрами со свадьбы с Добрыниным
Скриншот

Квиткова поделилась яркими кадрами со свадьбы с Добрыниным
Квиткова поделилась яркими кадрами со свадьбы с Добрыниным
Скриншот

Квиткова поделилась яркими кадрами со свадьбы с Добрыниным
Квиткова поделилась яркими кадрами со свадьбы с Добрыниным
Скриншот

Квиткова поделилась яркими кадрами со свадьбы с Добрыниным
Квиткова поделилась яркими кадрами со свадьбы с Добрыниным
Скриншот

Квиткова поделилась яркими кадрами со свадьбы с Добрыниным
Квиткова поделилась яркими кадрами со свадьбы с Добрыниным
Скриншот

Квиткова поделилась яркими кадрами со свадьбы с Добрыниным
Квиткова поделилась яркими кадрами со свадьбы с Добрыниным
Скриншот

Квиткова поделилась яркими кадрами со свадьбы с Добрыниным
Квиткова поделилась яркими кадрами со свадьбы с Добрыниным
Скриншот

Квиткова поделилась яркими кадрами со свадьбы с Добрыниным
Квиткова поделилась яркими кадрами со свадьбы с Добрыниным
Скриншот

Напомним, ранее Добрынин и Квиткова признались, какое имя выбрали для будущего сына.

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Теги: Даша Квиткова, Никита Добрынин
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Источник: Ivona bigmir)net

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