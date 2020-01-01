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Влад Яма рассказал, откуда у него любовь к танцам

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Танцор признался, что ранее планировал заняться юриспруденцией.
Влад Яма рассказал, откуда у него любовь к танцам
Влад Яма рассказал, откуда у него любовь к танцам
прес-служба

Популярный украинский танцор и хореограф Влад Яма мог вовсе и не быть танцором. Ведь в детстве он выбирал между такими профессиями как танцор, юрист и даже… водитель хлебовозки. Об этом он рассказал ведущей шоу «Без краватки» на канале НЛО TV Иванне Онуфрийчук.

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Влад, детстве ты мечтал стать водителем хлебовозки. В 9-м классе ты выбирал между танцами и юриспруденцией. Что стало определяющим фактором, почему ты остановился на танцах?

«В 8-м классе я ходил на факультатив по правознавста, и выиграл олимпиаду. Тогда я понял, что из этого может что-то получиться, но танцы победили. Я просто решил прислушаться к себе и понял, чего я хочу. Я подумал о том, каким я себя вижу через 10 лет. Я хочу в суде защищать или обвинять кого-то? Или я хочу преподавать танцы? И здесь все стало ясно», – вспоминает танцор.

Влад Яма рассказал, откуда у него любовь к танцам
Влад Яма рассказал, откуда у него любовь к танцам
прес-служба

Впрочем, любовь к танцам в случае в Владом Ямой передается по наследству.

«Говорят, что мой дед в селе работал в доме культуры. Он играл на гармошке и одновременно танцевал. Также он был бритоголовым. Говорят, что в селе он был звездой».

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Также Влад признался, что заниматься танцами в его детстве было немодным. И он неоднократно получал «по носу» от сверстников во дворе.

«Мне нечасто удавалось защититься, и я бежал ... на танцы», – смеется Влад.

Напомним, ранее Влад Яма считает, что переболел коронавирусом.

 

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Теги: Влад Яма
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Источник: Ivona bigmir)net

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