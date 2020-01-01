Певица рассказала о последствиях карантина и показала несколько косметических процедур .

"Перестала нравиться себе в зеркале": Полякова удивила признанием - видео instagram.com/polyakovamusic

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Популярная певица, член жюри "Лиги смеха" и тренер проекта Х-Фактор Оля Полякова пожаловалась, что за время карантина перестала нравиться самой себе в зеркале.

Об этом артистка сказала во время общения с поклонниками в Инстаграм.

Сразу после открытия салонов красоты в рамках ослабления карантина, Полякова записалась к мастерам и провела стрим для поклонников. В кадре артистка сказала, что только сейчас поняла, насколько важно посещать профессиональных косметологов.

Знаете, до карантина я думала, что походы в салон делают какой-то эффект немножечко, как-то поддерживают. Но можно и обойтись. Так вот, посидев два месяца на карантине, перестав себе нравиться в зеркале, я вообще не понимала, что происходит. А сегодня я наконец-то попала в салон. Ребята, салоны работают! Нам без них было очень тяжело. Короче, я уже очень даже ОК, - рассказала Полякова.

Видео разместили на youtube-канале Glam Wish.

В кадре "Королева ночи" показала несколько процедур, которые проходит на сеансах у косметолога, а после предложила сравнить ее внешний вид до и после посещения мастера.

Ранее мы писали, что Полякова честно рассказала о пластиках.

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